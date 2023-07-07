https://sputnikarabic.ae/20230707/العراق-وإيران-يبحثان-التنسيق-الاستراتيجي-بشأن-القضايا-الإقليمية-والدولية-1078817984.html

العراق وإيران يبحثان التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية

العراق وإيران يبحثان التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية

‏التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، بنظيره الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، وبحثا التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. 07.07.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وزارة الخارجية العراقية على موقعها الرسمي، صباح اليوم الجمعة، بأن فؤاد حسين التقى مع عبداللهيان على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، الذي يعقد في أذربيجان من 5-6 يوليو/تموز الجاري.وأكدت أن الطرفين بحثا سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، والتنسيق الاستراتيجي بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في وقت أشار فؤاد حسين إلى وجوب استقرار العلاقات في منطقة الشرق الأوسط لكونه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة ككل.من جانبه، أكد عبداللهيان أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، معربا عن شكره للعراق لدورها في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية.وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية، سيد إحسان خاندوزي، أمس الخميس، أن مسؤولي العراق تعهدوا للبنك المركزي الإيراني بالإفراج عن أمواله المحتجزة في البنك العراقي.وأوضح خاندوزي أنه وفقا لوعود الجانب العراقي، سيتم الحصول على التصريح اللازم في أقصر وقت ممكن، وبما يسمح للبنك المركزي الإيراني إصدار الحوالات المتعلقة بصرف هذه الأموال لشراء السلع الأساسية.وفي وقت سابق، قال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق، عبد الأمير ربيهاوي، إن بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأمريكية على الجانب العراقي.وأوضح عبد الأمير ربيهاوي، أمس الثلاثاء، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، أن ضغوط الخزانة الأمريكية تمنع العراق من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة والتي تختلف بنسبة 10% عن العملة الرسمية وتضر بالتجار الإيرانيين، وفقا لموقع "جهان صنعت نيوز".وأضاف ربيهاوي: "اقترح العراق أن تكون جميع تعاملاتنا المالية في العراق بالدينار. حتى المحلات التركية تشتري وتبيع بالدينار في هذا البلد. فنظرا إلى العقوبات فهذه المسألة في صالح إيران. وبناءً على ذلك، عرضنا على البنك المركزي الإيراني أن يتاجر رجال الأعمال والتجار الإيرانيون بالدينار بدلاً من الدولار".

https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-الخارجية-العراقي-لعبنا-دورا-في-تقريب-وجهات-النظر-بين-السعودية-وإيران-1078116998.html

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