https://sputnikarabic.ae/20230707/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-دونيتسك-وماكييفكا-1078815822.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وماكييفكا
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وماكييفكا
تعرضت مدينتي دونيتسك وماكييفكا لقصف من قبل القوات الأوكرانية، ليلة الجمعة، باستخدام قذائف عيار 155 ملم المستخدمة في حلف الناتو. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T03:14+0000
2023-07-07T03:14+0000
2023-07-07T03:14+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب الأوكرانية، المنشور على قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 04:45 باتجاه قرية أورلوفكا في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم".بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الأوكرانية في الساعة 4:15 بإطلاق ثلاث قذائف عيار 155 ملم على حي تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.يشار إلى أن ماكييفكا هي مدينة تابعة لمنطقة دونيتسك وتقع بالقرب من عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية في الشمال الشرقي. ويتم استخدام مدافع عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو.وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مدافع هاوتزر عيار 155 ملم طويلة المدى من طراز "إم 777" إلى كييف. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثافة في قصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا بمدافع ذاتية الحركة عيار 155 ملم من النوع "بي زد إتش 2000" الألمانية ومدافع ذاتية الحركة "كراب" البولندية ومدافع ذاتية الحركة من طراز "سيزار" الفرنسية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الطيران-الروسي-يوجه-8-ضربات-لمنشآت-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1078815438.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وماكييفكا
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تعرضت مدينتي دونيتسك وماكييفكا لقصف من قبل القوات الأوكرانية، ليلة الجمعة، باستخدام قذائف عيار 155 ملم المستخدمة في حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب الأوكرانية، المنشور على قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 04:45 باتجاه قرية أورلوفكا في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم".
بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الأوكرانية في الساعة 4:15 بإطلاق ثلاث قذائف عيار 155 ملم على حي تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.
يشار إلى أن ماكييفكا هي مدينة تابعة لمنطقة دونيتسك وتقع بالقرب من عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية في الشمال الشرقي. ويتم استخدام مدافع عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو.
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مدافع هاوتزر عيار 155 ملم طويلة المدى من طراز "إم 777" إلى كييف. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثافة في قصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا بمدافع ذاتية الحركة عيار 155 ملم من النوع "بي زد إتش 2000" الألمانية ومدافع ذاتية الحركة "كراب" البولندية ومدافع ذاتية الحركة من طراز "سيزار" الفرنسية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.