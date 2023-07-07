عربي
المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي بجمهورية دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-دونيتسك-وماكييفكا-1078815822.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وماكييفكا
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وماكييفكا
تعرضت مدينتي دونيتسك وماكييفكا لقصف من قبل القوات الأوكرانية، ليلة الجمعة، باستخدام قذائف عيار 155 ملم المستخدمة في حلف الناتو. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T03:14+0000
2023-07-07T03:14+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_ae86bf04652b9c4043d542a2d0a453ca.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب الأوكرانية، المنشور على قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 04:45 باتجاه قرية أورلوفكا في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم".بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الأوكرانية في الساعة 4:15 بإطلاق ثلاث قذائف عيار 155 ملم على حي تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.يشار إلى أن ماكييفكا هي مدينة تابعة لمنطقة دونيتسك وتقع بالقرب من عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية في الشمال الشرقي. ويتم استخدام مدافع عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو.وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مدافع هاوتزر عيار 155 ملم طويلة المدى من طراز "إم 777" إلى كييف. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثافة في قصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا بمدافع ذاتية الحركة عيار 155 ملم من النوع "بي زد إتش 2000" الألمانية ومدافع ذاتية الحركة "كراب" البولندية ومدافع ذاتية الحركة من طراز "سيزار" الفرنسية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الطيران-الروسي-يوجه-8-ضربات-لمنشآت-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1078815438.html
https://sputnikarabic.ae/20230706/إصابة-مدني-في-قصف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-1078776895.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6dbb30e1847754b0480233ba062b37b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وماكييفكا

03:14 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تعرضت مدينتي دونيتسك وماكييفكا لقصف من قبل القوات الأوكرانية، ليلة الجمعة، باستخدام قذائف عيار 155 ملم المستخدمة في حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب الأوكرانية، المنشور على قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 04:45 باتجاه قرية أورلوفكا في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يوجه 8 ضربات لمنشآت أوكرانية على محور كوبيانسك
02:24 GMT
بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الأوكرانية في الساعة 4:15 بإطلاق ثلاث قذائف عيار 155 ملم على حي تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.
يشار إلى أن ماكييفكا هي مدينة تابعة لمنطقة دونيتسك وتقع بالقرب من عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية في الشمال الشرقي. ويتم استخدام مدافع عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو.
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مدافع هاوتزر عيار 155 ملم طويلة المدى من طراز "إم 777" إلى كييف. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثافة في قصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة مدني في قصف القوات الأوكرانية لمدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك
أمس, 04:41 GMT
وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا بمدافع ذاتية الحركة عيار 155 ملم من النوع "بي زد إتش 2000" الألمانية ومدافع ذاتية الحركة "كراب" البولندية ومدافع ذاتية الحركة من طراز "سيزار" الفرنسية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:08 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала