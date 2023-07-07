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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/القوات-الروسية-في-المنطقة-العسكرية-المركزية-تأسر-5-جنود-أوكرانيين-1078816522.html
القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانيين
القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانيين
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن ستة جنود روس من مفرزة هجومية بالمنطقة العسكرية المركزية قضوا على وحدة أوكرانية تفوق عددهم وأسروا 5 جنود منها. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T04:29+0000
2023-07-07T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "تم تقديم فرصة للعدو للاستسلام. وبعد رفض المقاتلين الأوكرانيين، فتحت القوات الروسية النار. باستخدام الأسلحة المتاحة والتحرك ببراعة، أجبر العسكريون الروس العدو على الاعتقاد بتفوقهم وقتل معظم المقاتلين. تم احتجاز خمسة مقاتلين وإحضارهم إلى مواقع فرقتهم".وأفاد أحد أفراد فرقة الهجوم لملقب "كاماز" بأن القوات الروسية استولت خلال المعارك التي استمرت لعدة ساعات على نقطة التماس الخاصة بالعدو.يشار إلى أنه تم تكريم قائد المجموعة بوسام الشجاعة وتم منح الأبطال الآخرين من فرقة الهجوم ميداليات "الشجاعة"، وقدمت قيادة المنطقة العسكرية الجوائز للجنود في الخط الأمامي بحضور زملائهم المقاتلين تقديرًا لشجاعتهم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230619/أسرى-أوكرانيون-يروون-التخبط-العسكري-الأوكراني-مع-فشل-الهجوم-المضاد-1078271256.html
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أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانيين

04:29 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صائدي الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية صائدي الساحرات في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
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قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن ستة جنود روس من مفرزة هجومية بالمنطقة العسكرية المركزية قضوا على وحدة أوكرانية تفوق عددهم وأسروا 5 جنود منها.
وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "تم تقديم فرصة للعدو للاستسلام. وبعد رفض المقاتلين الأوكرانيين، فتحت القوات الروسية النار. باستخدام الأسلحة المتاحة والتحرك ببراعة، أجبر العسكريون الروس العدو على الاعتقاد بتفوقهم وقتل معظم المقاتلين. تم احتجاز خمسة مقاتلين وإحضارهم إلى مواقع فرقتهم".
دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
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19 يونيو, 16:03 GMT
وأفاد أحد أفراد فرقة الهجوم لملقب "كاماز" بأن القوات الروسية استولت خلال المعارك التي استمرت لعدة ساعات على نقطة التماس الخاصة بالعدو.
يشار إلى أنه تم تكريم قائد المجموعة بوسام الشجاعة وتم منح الأبطال الآخرين من فرقة الهجوم ميداليات "الشجاعة"، وقدمت قيادة المنطقة العسكرية الجوائز للجنود في الخط الأمامي بحضور زملائهم المقاتلين تقديرًا لشجاعتهم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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