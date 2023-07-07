https://sputnikarabic.ae/20230707/القوات-الروسية-في-المنطقة-العسكرية-المركزية-تأسر-5-جنود-أوكرانيين-1078816522.html
القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانيين
القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانيين
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن ستة جنود روس من مفرزة هجومية بالمنطقة العسكرية المركزية قضوا على وحدة أوكرانية تفوق عددهم وأسروا 5 جنود منها. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T04:29+0000
2023-07-07T04:29+0000
2023-07-07T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078619822_0:0:2876:1617_1920x0_80_0_0_ee0a68c9c352131043ba02b039764933.jpg
وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "تم تقديم فرصة للعدو للاستسلام. وبعد رفض المقاتلين الأوكرانيين، فتحت القوات الروسية النار. باستخدام الأسلحة المتاحة والتحرك ببراعة، أجبر العسكريون الروس العدو على الاعتقاد بتفوقهم وقتل معظم المقاتلين. تم احتجاز خمسة مقاتلين وإحضارهم إلى مواقع فرقتهم".وأفاد أحد أفراد فرقة الهجوم لملقب "كاماز" بأن القوات الروسية استولت خلال المعارك التي استمرت لعدة ساعات على نقطة التماس الخاصة بالعدو.يشار إلى أنه تم تكريم قائد المجموعة بوسام الشجاعة وتم منح الأبطال الآخرين من فرقة الهجوم ميداليات "الشجاعة"، وقدمت قيادة المنطقة العسكرية الجوائز للجنود في الخط الأمامي بحضور زملائهم المقاتلين تقديرًا لشجاعتهم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230619/أسرى-أوكرانيون-يروون-التخبط-العسكري-الأوكراني-مع-فشل-الهجوم-المضاد-1078271256.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078619822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f72f9584659c29b34d5194e01639cfb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانيين
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن ستة جنود روس من مفرزة هجومية بالمنطقة العسكرية المركزية قضوا على وحدة أوكرانية تفوق عددهم وأسروا 5 جنود منها.
وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "تم تقديم فرصة للعدو للاستسلام. وبعد رفض المقاتلين الأوكرانيين، فتحت القوات الروسية النار. باستخدام الأسلحة المتاحة والتحرك ببراعة، أجبر العسكريون الروس العدو على الاعتقاد بتفوقهم وقتل معظم المقاتلين. تم احتجاز خمسة مقاتلين وإحضارهم إلى مواقع فرقتهم".
وأفاد أحد أفراد فرقة الهجوم لملقب "كاماز" بأن القوات الروسية استولت خلال المعارك التي استمرت لعدة ساعات على نقطة التماس الخاصة بالعدو.
يشار إلى أنه تم تكريم قائد المجموعة بوسام الشجاعة وتم منح الأبطال الآخرين من فرقة الهجوم ميداليات "الشجاعة"، وقدمت قيادة المنطقة العسكرية الجوائز للجنود في الخط الأمامي بحضور زملائهم المقاتلين تقديرًا لشجاعتهم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.