https://sputnikarabic.ae/20230707/الكرملين-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-أمر-مهم-بالنسبة-لروسيا-1078824506.html
الكرملين: تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أمر مهم بالنسبة لروسيا
الكرملين: تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أمر مهم بالنسبة لروسيا
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:02+0000
2023-07-07T11:02+0000
2023-07-07T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أجراه بيسكوف، حيث سأله الصحفيون عما إذا كان الكرملين يشارك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وجهة نظره بأن الوضع في أوكرانيا يجب أن يتغير بحلول فصل الخريف، ومن الممكن أن تبدأ مفاوضات حول تسوية سلمية. وأضاف بيسكوف للصحفيين: "من المهم بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا"، مضيفا أنه يمكن تحقيق الأهداف بطرق مختلفة.كما أشار إلى أن الجانب الروسي لم يغلق الباب أبدًا أمام عملية التفاوض، لكن حتى الآن لا توجد آفاق لذلك.وصرح بيسكوف أن "التسوية السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا لا يمكن الوصول إليها الآن، بسبب رفض نظام كييف لهذا الاحتمال. ووجود عدم رغبة بشكل واضح في مثل هذه العملية من الخارج، في المقام الأول واشنطن، والتي بالطبع، لها تأثير مباشر على قيادة نظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230705/ناشط-السلطات-الأمريكية-تعنف-وتعتقل-داعمي-روسيا-ومؤيدي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1078742795.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الكرملين: تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أمر مهم بالنسبة لروسيا
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أجراه بيسكوف، حيث سأله الصحفيون عما إذا كان الكرملين يشارك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وجهة نظره بأن الوضع في أوكرانيا
يجب أن يتغير بحلول فصل الخريف، ومن الممكن أن تبدأ مفاوضات حول تسوية سلمية.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "من المهم بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا"، مضيفا أنه يمكن تحقيق الأهداف بطرق مختلفة.
كما أشار إلى أن الجانب الروسي لم يغلق الباب أبدًا أمام عملية التفاوض، لكن حتى الآن لا توجد آفاق لذلك.
وصرح بيسكوف أن "التسوية السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا
لا يمكن الوصول إليها الآن، بسبب رفض نظام كييف لهذا الاحتمال. ووجود عدم رغبة بشكل واضح في مثل هذه العملية من الخارج، في المقام الأول واشنطن، والتي بالطبع، لها تأثير مباشر على قيادة نظام كييف".