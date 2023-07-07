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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الكرملين-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-أمر-مهم-بالنسبة-لروسيا-1078824506.html
الكرملين: تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أمر مهم بالنسبة لروسيا
الكرملين: تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أمر مهم بالنسبة لروسيا
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:02+0000
2023-07-07T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أجراه بيسكوف، حيث سأله الصحفيون عما إذا كان الكرملين يشارك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وجهة نظره بأن الوضع في أوكرانيا يجب أن يتغير بحلول فصل الخريف، ومن الممكن أن تبدأ مفاوضات حول تسوية سلمية. وأضاف بيسكوف للصحفيين: "من المهم بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا"، مضيفا أنه يمكن تحقيق الأهداف بطرق مختلفة.كما أشار إلى أن الجانب الروسي لم يغلق الباب أبدًا أمام عملية التفاوض، لكن حتى الآن لا توجد آفاق لذلك.وصرح بيسكوف أن "التسوية السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا لا يمكن الوصول إليها الآن، بسبب رفض نظام كييف لهذا الاحتمال. ووجود عدم رغبة بشكل واضح في مثل هذه العملية من الخارج، في المقام الأول واشنطن، والتي بالطبع، لها تأثير مباشر على قيادة نظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230705/ناشط-السلطات-الأمريكية-تعنف-وتعتقل-داعمي-روسيا-ومؤيدي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1078742795.html
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العالم

الكرملين: تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أمر مهم بالنسبة لروسيا

11:02 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
/
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أجراه بيسكوف، حيث سأله الصحفيون عما إذا كان الكرملين يشارك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وجهة نظره بأن الوضع في أوكرانيا يجب أن يتغير بحلول فصل الخريف، ومن الممكن أن تبدأ مفاوضات حول تسوية سلمية.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "من المهم بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا"، مضيفا أنه يمكن تحقيق الأهداف بطرق مختلفة.
كما أشار إلى أن الجانب الروسي لم يغلق الباب أبدًا أمام عملية التفاوض، لكن حتى الآن لا توجد آفاق لذلك.
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وصرح بيسكوف أن "التسوية السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا لا يمكن الوصول إليها الآن، بسبب رفض نظام كييف لهذا الاحتمال. ووجود عدم رغبة بشكل واضح في مثل هذه العملية من الخارج، في المقام الأول واشنطن، والتي بالطبع، لها تأثير مباشر على قيادة نظام كييف".
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