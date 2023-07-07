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https://sputnikarabic.ae/20230707/الناتو-الحلفاء-اتفقوا-على-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-مستقبلا-1078826041.html
الناتو: الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا
الناتو: الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا، مبينا أن موعد تقديم الطلب يعود... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
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الناتو: الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا

11:31 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Yuriy Somov / الانتقال إلى بنك الصورحلف الناتو في بروكسل
حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Yuriy Somov
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يتبع
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا، مبينا أن موعد تقديم الطلب يعود إلى الجانب الأوكراني.
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