https://sputnikarabic.ae/20230707/الناتو-الحلفاء-اتفقوا-على-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-مستقبلا-1078826041.html
الناتو: الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا
الناتو: الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا، مبينا أن موعد تقديم الطلب يعود... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:31+0000
2023-07-07T11:31+0000
2023-07-07T11:31+0000
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العالم
الناتو: الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا
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أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلفاء اتفقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا، مبينا أن موعد تقديم الطلب يعود إلى الجانب الأوكراني.