https://sputnikarabic.ae/20230707/باحثون-روس-يطورون-بديلا-لنظام-سويفت-1078827858.html

باحثون روس يطورون بديلا لنظام "سويفت"

باحثون روس يطورون بديلا لنظام "سويفت"

طور باحثون روس في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، في مركز تكنولوجيا السجلات الموزعة، نظاما لا مركزيا للمراسلة بين البنوك "دي إس إم إس" وقدمت واجهة العمل الخاصة... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T12:30+0000

2023-07-07T12:30+0000

2023-07-07T12:30+0000

مجتمع

علوم

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وذكرت الخدمة الصحفية التابعة للجامعة أن النظام المطور الذي سيحل محل نظام "سويفت" العالمي للمراسلات المالية المستخدم سابقا، أصبح جاهزا للاستخدام وتم اختباره في عشرات المؤسسات.وأوضح مدير المركز، دميتري شيشماكوف، أن النظام "دي إس إم إس" هو أداة كاملة ومرنة جدا للمراسلات المالية. ووفقا له، فإن النظام اللامركزي للرسائل بين البنوك يعتمد على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) ولا يعتمد على مشغل وحيد، الذي يمكنه فصل أحد المشاركين بالقوة أو تغيير البيانات بأي شكل من الأشكال.وأضاف شيشماكوف موضحا بأن النظام قد تم إنشاؤه بالفعل وهو جاهز للتطبيق، "أي أن النظام ببساطة لا يحتوي على مركز وحيد و" لوحة تحكم"، فجميع المستخدمين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية ويمكنهم تبادل الرسائل المصرفية دون القيود التي يفرضها نظام سويفت".أشارت جامعة سان بطرسبورغ الحكومية إلى أن تنفيذ مشروع المراسلة المالية "دي إس إم إس" بدأ في الجامعة، في أبريل/نيسان من العام الماضي، وفي نهاية يوليو/تموز، كان نموذجها الأولي جاهزا بالفعل. وفي غضون العام، تم اختبار المشروع من قبل أكثر من 10 منظمات.يتم استخدام مكونات النظام حاليا في منصة المعلومات والتفاعل التحليلي حول العمليات الحسابية عبر الحدود، التي أنشأتها روسيا للصناعيين ورجال الأعمال.وفقًا لأندري ليسيتسين، المدير العام لإدارة السياسة المالية والأسواق المالية في (آر إس بي بي)، فإن (دي إس إم إس) لديه "ميزة مهمة، وهي القدرة على إنشاء حلقة تفاعل سرية وآمنة ليس فقط بين المؤسسات المالية، ولكن أيضًا المؤسسات الصناعية ومجموعات الشركات".في وقت سابق، خلال المؤتمر المالي لبنك روسيا، قدم رئيس بنك "في تي بي" الروسي، أندريه كوستين، نظام "الجنوب العالمي"، حيث اقترح إنشاء نظام تسوية يتجاوز المؤسسات المالية السريعة والغربية.

https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-التنمية-الرقمية-الروسي-لدينا-100-ألف-مهاجر-متخصص-في-تكنولوجيا-المعلومات-خارج-البلاد-1071404850.html

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