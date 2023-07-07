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https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-يصدم-الجمهور-من-جديد-بركل-منبره-فيديو--1078820826.html
بايدن يصدم الجمهور من جديد بركل منبره... فيديو
بايدن يصدم الجمهور من جديد بركل منبره... فيديو
صدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمهور الأمريكي، حين استدار بشكل مفاجئ خلال كلمة له، وبدأ بركل المنصة بكاحله. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T08:47+0000
2023-07-07T08:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
البيت الأبيض
جو بايدن
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وتظهر المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي، وهو يتحدث واقفا على المنبر في ساوث كارولينا، حيث استدار وركل المنبر (المنصة).وانتشر المشهد بشكل واسع على وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، وعلق بعض الجمهور على هذه المشاهد معتبرين أنها تؤكد "أن هذه التصرفات أدت إلى عجز كبير بالموازنة وليس العكس".
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نادي الفيديو, البيت الأبيض, جو بايدن
نادي الفيديو, البيت الأبيض, جو بايدن

بايدن يصدم الجمهور من جديد بركل منبره... فيديو

08:47 GMT 07.07.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZالرئيس الأمريكي جو بادين يلقي كلمة أمام الصحفيين في مطار بن غوريون في إسرائيل، 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بادين يلقي كلمة أمام الصحفيين في مطار بن غوريون في إسرائيل، 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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صدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمهور الأمريكي، حين استدار بشكل مفاجئ خلال كلمة له، وبدأ بركل المنصة بكاحله.
وتظهر المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي، وهو يتحدث واقفا على المنبر في ساوث كارولينا، حيث استدار وركل المنبر (المنصة).

قال بايدن: "إذا كنت تتساءل ما الذي أركله هنا، فأنا أركل المبر. إنه لا يعمل".

واستدار الرئيس الأمريكي وأدار ظهره للجمهور، ثم ركل المبر بكاحله، في مشهد تسبب بضحك بعض الحضور.

وانتشر المشهد بشكل واسع على وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، وعلق بعض الجمهور على هذه المشاهد معتبرين أنها تؤكد "أن هذه التصرفات أدت إلى عجز كبير بالموازنة وليس العكس".
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