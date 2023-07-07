https://sputnikarabic.ae/20230707/بوتين-الدول-التي-تخلق-صعوبات-على-روسيا-لم-تنجح-ولن-ينجح-شيء-1078832412.html
بوتين: الدول التي تخلق صعوبات على روسيا لم تنجح ولن ينجح شيء
بوتين: الدول التي تخلق صعوبات على روسيا لم تنجح ولن ينجح شيء
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن الدول التي تحاول خلق صعوبات أمام روسيا لم تنجح في هذا الأمر. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T13:44+0000
2023-07-07T13:44+0000
2023-07-07T13:44+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وأضاف بوتين: "يجب أن نكون على دراية بما يحدث".ومجلس الأمن في روسيا، هو هيئة استشارية دستورية، تتولى إعداد قرارات رئيس البلاد بشأن قضايا الأمن، وتنظيم الدفاع والبناء العسكري والإنتاج الدفاعي، والتعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية.جدير بالذكر أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وذلك على بدء موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكدًا أنها لن تكون ناجحة.وفي وقت سابق، أكد بوتين أن بلاده تجابه بثقة وستواجه الضغوط الخارجية والعقوبات والاستفزازات، مضيفا: "وفي الحالة الراهنة لا يزال بلدنا يتطور بثبات. الشعب الروسي الآن موحد أكثر من أي وقت مضى، وأظهر المجتمع بأسره والدوائر الدبلوماسية، بوضوح، المتانة والمسؤولية العالية تجاه مصير الوطن، من خلال الوقوف في جبهة موحدة ضد محاولة التمرد المسلح".
https://sputnikarabic.ae/20230629/بوتين-قوة-بلدنا-تكمن-في-مجتمع-مدني-قوي-1078595343.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
بوتين: الدول التي تخلق صعوبات على روسيا لم تنجح ولن ينجح شيء
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن الدول التي تحاول خلق صعوبات أمام روسيا لم تنجح في هذا الأمر.
وقال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "سنناقش اليوم التدابير التي يجب أن نتخذها للتغلب على الصعوبات التي تخلقها بعض الدول لروسيا. حتى الآن، لم ينجحوا في تحقيق الأهداف التي حددوها في اتجاه روسيا. أنا متأكد من أنها لن تفلح".
وأضاف بوتين: "يجب أن نكون على دراية بما يحدث".
ومجلس الأمن في روسيا، هو هيئة استشارية دستورية، تتولى إعداد قرارات رئيس البلاد بشأن قضايا الأمن، وتنظيم الدفاع والبناء العسكري والإنتاج الدفاعي، والتعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية.
جدير بالذكر أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وذلك على بدء موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وشملت العقوبات حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكدًا أنها لن تكون ناجحة.
وفي وقت سابق، أكد بوتين أن بلاده تجابه بثقة وستواجه الضغوط الخارجية والعقوبات والاستفزازات، مضيفا: "وفي الحالة الراهنة لا يزال بلدنا يتطور بثبات. الشعب الروسي الآن موحد أكثر من أي وقت مضى، وأظهر المجتمع بأسره والدوائر الدبلوماسية، بوضوح، المتانة والمسؤولية العالية تجاه مصير الوطن، من خلال الوقوف في جبهة موحدة ضد محاولة التمرد المسلح".