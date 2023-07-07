تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:32 GMT 07.07.2023
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن ستة جنود روس من مفرزة هجومية بالمنطقة العسكرية المركزية قضوا على وحدة أوكرانية تفوق عددهم وأسروا 5 جنود منها.
وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "تم تقديم فرصة للعدو للاستسلام. وبعد رفض المقاتلين الأوكرانيين، فتحت القوات الروسية النار. باستخدام الأسلحة المتاحة والتحرك ببراعة، أجبر العسكريون الروس العدو على الاعتقاد بتفوقهم وقتل معظم المقاتلين. تم احتجاز خمسة مقاتلين وإحضارهم إلى مواقع فرقتهم".
04:07 GMT 07.07.2023
04:07 GMT 07.07.2023