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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078816383.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:07 GMT 07.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:32 GMT 07.07.2023
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن ستة جنود روس من مفرزة هجومية بالمنطقة العسكرية المركزية قضوا على وحدة أوكرانية تفوق عددهم وأسروا 5 جنود منها.
وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "تم تقديم فرصة للعدو للاستسلام. وبعد رفض المقاتلين الأوكرانيين، فتحت القوات الروسية النار. باستخدام الأسلحة المتاحة والتحرك ببراعة، أجبر العسكريون الروس العدو على الاعتقاد بتفوقهم وقتل معظم المقاتلين. تم احتجاز خمسة مقاتلين وإحضارهم إلى مواقع فرقتهم".
04:07 GMT 07.07.2023
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي بجمهورية دونيتسك
02:32 GMT
04:07 GMT 07.07.2023
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يوجه 8 ضربات لمنشآت أوكرانية على محور كوبيانسك
02:24 GMT
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