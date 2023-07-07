https://sputnikarabic.ae/20230707/حاملتا-صواريخ-استراتيجيتان-من-طراز-تو-160-تقومان-برحلة-لمدة-12-ساعة-فيديو-1078818170.html
حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-160" تقومان برحلة لمدة 12 ساعة... فيديو
حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-160" تقومان برحلة لمدة 12 ساعة... فيديو
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الجمعة، أن أطقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" بعد مناورة طيران تكتيكية هبطت في مطار عسكري في فوركوتا. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T07:03+0000
2023-07-07T07:03+0000
2023-07-07T07:04+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
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وقالت الوزارة: "خلال التدريبات الجوية للطيران التكتيكي البعيدة المدى للقوات الجوية الروسية، هبطت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-160" في مطار عسكري في فوركوتا في جمهورية كومي".وأضافت وزارة الدفاع: "أثناء أداء مهمة الرحلة، حلقت الطائرة "تو-160" نحو 9 آلاف كيلومتر، وكانت مدة الرحلة أكثر من 12 ساعة".وقالت الدفاع الروسية إن "أكثر من 10 طائرات "تو-160" و"تو-95إم إس" و"إيل-78" شاركت في التدريبات. تقام التدريبات تحت قيادة قائد الطيران البعيد المدى، الفريق سيرغي كوبيلاش.وقال سيرغي كوبيلاش، على الرغم من أداء المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، يتم تنفيذ جميع أنشطة التدريب القتالي المخطط لها بالكامل. وتشارك أفواج الطيران لتشكيلات الطيران البعيد المدى في قواعد "إنغلز" و"آمور" في التدريبات التي بدأت في 4 يوليو/تموز الجاري.وفي سياق تنفيذ المهام الموكلة، عمل طاقم الطائرة على رحلات جوية للاستخدام القتالي لأسلحة الطيران لأهداف تدريب معينة تحاكي مواجهة هجوم مضاد للدفاع الجوي لعدو افتراضي، وكذلك الرحلات الجوية لعمليات البحث والإنقاذ في منطقة القطب الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230425/قاذفتا-تو-160-روسيتان-تحلقان-فوق-المياه-المحايدة-لبحر-بارنتس-وبحر-النرويغ-فيديو-1076283797.html
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روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم
حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-160" تقومان برحلة لمدة 12 ساعة... فيديو
07:03 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 07:04 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الجمعة، أن أطقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" بعد مناورة طيران تكتيكية هبطت في مطار عسكري في فوركوتا.
وقالت الوزارة: "خلال التدريبات الجوية للطيران التكتيكي البعيدة المدى للقوات الجوية الروسية، هبطت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-160
" في مطار عسكري في فوركوتا في جمهورية كومي".
وبحسب وزارة الدفاع، "عمل الطاقم على رحلة دون توقف من المطار الأساسي، وأكملوا في الوقت نفسه عمليتي تزويد بالوقود في الهواء على متن طائرة "إيل-78".
وأضافت وزارة الدفاع: "أثناء أداء مهمة الرحلة، حلقت الطائرة "تو-160
" نحو 9 آلاف كيلومتر، وكانت مدة الرحلة أكثر من 12 ساعة".
وقالت الدفاع الروسية إن "أكثر من 10 طائرات "تو-160" و"تو-95إم إس
" و"إيل-78" شاركت في التدريبات. تقام التدريبات تحت قيادة قائد الطيران البعيد المدى، الفريق سيرغي كوبيلاش.
وقال سيرغي كوبيلاش، على الرغم من أداء المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، يتم تنفيذ جميع أنشطة التدريب القتالي المخطط لها بالكامل. وتشارك أفواج الطيران لتشكيلات الطيران البعيد المدى في قواعد "إنغلز" و"آمور" في التدريبات التي بدأت في 4 يوليو/تموز الجاري.
وفي سياق تنفيذ المهام الموكلة، عمل طاقم الطائرة على رحلات جوية للاستخدام القتالي لأسلحة الطيران لأهداف تدريب معينة تحاكي مواجهة هجوم مضاد للدفاع الجوي لعدو افتراضي، وكذلك الرحلات الجوية لعمليات البحث والإنقاذ في منطقة القطب الشمالي.