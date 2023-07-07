https://sputnikarabic.ae/20230707/حركة-عدم-الانحياز-تؤكد-ضرورة-عدم-تسييس-الرياضة-في-أولمبياد-باريس-2024-1078822720.html

حركة "عدم الانحياز" تؤكد ضرورة عدم تسييس الرياضة في أولمبياد باريس 2024

حركة "عدم الانحياز" تؤكد ضرورة عدم تسييس الرياضة في أولمبياد باريس 2024

أصدر مكتب تنسيق حركة "عدم الانحياز" في الاجتماع الوزاري بيانا بشأن الألعاب الأولمبية وأولمبياد البارالمبية في باريس، عام 2024. 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T10:10+0000

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ويشير البيان إلى أن "القرارات السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "بناء السلام وحياة أسعد على هذا الكوكب من خلال الرياضة وتجسيد المثل الأعلى الأولمبي"، بما في ذلك القرار الأخير 76/13 المؤرخ 2 ديسمبر 2021، والذي أيدته 173 دولة عضوا في الأمم المتحدة الدول، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تقريبًا".وشدد البيان على "المساهمة الكبيرة للرياضة في تطوير التعليم والتنمية المستدامة والسلام والتعاون والتضامن، والعدالة والإدماج الاجتماعي والصحة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن الرياضة يمكن أن تسهم في تهيئة جو من التسامح والتفاهم بين الشعوب والأمم".ويقر البيان: "بعدم جواز اتخاذ تدابير تقييدية ضد الرياضيين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، على أساس جنسيتهم".ويعرب البيان في هذا الصدد عن دعمه للجهود والمبادرات التي تتخذها اللجنة الأولمبية الدولية في هذا المجال.وتتطلع حركة "عدم الانحياز" إلى استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المحايدة سياسياً في باريس، عام 2024، بأمل كبير.

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