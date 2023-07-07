https://sputnikarabic.ae/20230707/خبير-بولندا-لن-تغامر-بإرسال-قواتها-إلى-أوكرانيا-1078832746.html

خبير: بولندا لن تغامر بإرسال قواتها إلى أوكرانيا

خبير: بولندا لن تغامر بإرسال قواتها إلى أوكرانيا

صرح الأستاذ المساعد والخبير في العلوم السياسية، أندريه سوزدالتسيف، اليوم الجمعة، أنه لن يتم إرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا، وذلك لأن ذلك يعني نزاعا مع روسيا،... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T13:52+0000

2023-07-07T13:52+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأضاف سوزدالتسيف، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن دخول قوات "الناتو" إلى الأراضي الأوكرانية سيؤدي إلى نزاع بين روسيا والحلف، ولن يوافق الحلف على ذلك، مؤكدا أن بولندا لن تخوض هذه المغامرة.وأكد الخبير أيضا أن حلف شمال الأطلسي ليس مغامرا، ولن يقوم بالدخول في حرب مع روسيا، وأن وارسو تعمل على سيناريو تجزئة أوكرانيا وإنشاء دولة غرب البلاد، تحت حماية قواتها المسلحة.وفيما يتعلق بالمنطقة الغربية من أوكرانيا، أشار سوزدالتسيف إلى عدم اهتمام بولندا بتلك المنطقة، قائلًا إن البولنديين لن يقدموا أي مساعدة لها، وأنه لا يوجد شيء يثير الاهتمام لبولندا في تلك المنطقة، إذ لا يوجد فيها سوى محطتين للطاقة النووية ولا توجد صناعات فريدة، وبالتالي لا مصلحة لبولندا في السيطرة عليها.وأضاف أن بولندا نفسها كانت محتلة من قبل الملايين من الأوكرانيين، وبالتالي فإن السيطرة على أوكرانيا لا معنى لها بالنسبة لبولندا التي تواجه مشاكل كافية.وبشأن رد فعل روسيا إذا دخلت القوات الأجنبية إلى أوكرانيا، أوضح سوزدالتسيف أن روسيا ستواصل العمليات العسكرية في المنطقة، وأنه لا يهم من يوجد هناك في ساحة المعركة، مؤكدًا أن الغرب يفهم جيدًا هذا الأمر.وفي وقت سابق، ذكر المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن دول حلف شمال الأطلسي تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار إلى أن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل إمكانية شن غزو مشترك في المنطقة.وأضاف ماكغريغور أن تطورات مماثلة في الأحداث في المنطقة ستحدث على أي حال، وأن السلطات في بولندا وليتوانيا تدرس بالفعل إمكانية نشر قوات مشتركة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية قد لا تتلقى تمويلًا من بقية الحلفاء، وقد تكون مبادرة مستقلة لدول الحلف.ومن جانبه، صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، سابقًا، بأن كييف ستحاول إيجاد ذريعة لإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، بسبب فشلها في ساحة المعركة.

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