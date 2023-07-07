https://sputnikarabic.ae/20230707/خسائر-القوات-الأوكرانية-تتزايد-في-اتجاه-سوليدار-أرتيوموفسك-بسبب-القيادة-1078817549.html
خسائر القوات الأوكرانية تتزايد في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك بسبب القيادة
خسائر القوات الأوكرانية تتزايد في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك بسبب القيادة
صرح المقدم المتقاعد الخبير في الشؤون العسكرية، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن خسائر كييف في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ازدادت،... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T05:55+0000
2023-07-07T05:55+0000
2023-07-07T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072599200_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d0c9a6fbd066bba7d1f20a6e7ca1a8af.jpg
وقال ماروتشكو: "في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، ازداد عدد الخسائر للعدو، وهي خسائر لا يمكن تعويضها، بسبب المهام القتالية الموكلة من القيادة العليا".وأضاف: "في جميع أوامر القتال تقريبًا، عند تحديد المهام، يتم حساب القوات والوسائل، هذا لا يتوافق مع الوضع العملياتي".وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، يوم أمس الخميس: "تمكنت وحدات مجموعة الجنوب بنجاح من صد هجمات الوحدات الهجومية للقوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار - أرتيوموفسك، وفي اتجاهات أفدييفكا وماريينكا. وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديوأقرا أيضا: القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك
https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-المسلحة-الروسية-تقضي-على-مجموعات-تخريبية-أوكرانية-في-سوليدار-1078706796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072599200_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ff1a1552b2b2ab0e91ba3fceefa655ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, حصري
خسائر القوات الأوكرانية تتزايد في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك بسبب القيادة
تابعنا عبر
حصري
صرح المقدم المتقاعد الخبير في الشؤون العسكرية، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن خسائر كييف في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ازدادت، وذلك بسبب تصرفات القيادة الأوكرانية، التي عمدت إلى تعيين مهام قتالية صعبة لوحداتها، متجاهلة البيانات المتعلقة بالوضع الحقيقي.
وقال ماروتشكو: "في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، ازداد عدد الخسائر للعدو، وهي خسائر لا يمكن تعويضها، بسبب المهام القتالية الموكلة من القيادة العليا".
وأضاف: "في جميع أوامر القتال تقريبًا، عند تحديد المهام، يتم حساب القوات والوسائل، هذا لا يتوافق مع الوضع العملياتي".
وتابع: "الضباط الأوكرانيين يقللون عمدا من دور حواجز الهندسة والتحصينات للقوات المسلحة الروسية. وتعاني كييف من خسائر فادحة في الأفراد العسكريين والمعدات بسبب التقييمات المغلوطة والإهمال المتعمد للبيانات".
وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، يوم أمس الخميس: "تمكنت وحدات مجموعة الجنوب بنجاح من صد هجمات الوحدات الهجومية للقوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار - أرتيوموفسك، وفي اتجاهات أفدييفكا وماريينكا. وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.