عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/خسائر-القوات-الأوكرانية-تتزايد-في-اتجاه-سوليدار-أرتيوموفسك-بسبب-القيادة-1078817549.html
خسائر القوات الأوكرانية تتزايد في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك بسبب القيادة
خسائر القوات الأوكرانية تتزايد في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك بسبب القيادة
صرح المقدم المتقاعد الخبير في الشؤون العسكرية، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن خسائر كييف في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ازدادت،... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T05:55+0000
2023-07-07T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072599200_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d0c9a6fbd066bba7d1f20a6e7ca1a8af.jpg
وقال ماروتشكو: "في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، ازداد عدد الخسائر للعدو، وهي خسائر لا يمكن تعويضها، بسبب المهام القتالية الموكلة من القيادة العليا".وأضاف: "في جميع أوامر القتال تقريبًا، عند تحديد المهام، يتم حساب القوات والوسائل، هذا لا يتوافق مع الوضع العملياتي".وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، يوم أمس الخميس: "تمكنت وحدات مجموعة الجنوب بنجاح من صد هجمات الوحدات الهجومية للقوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار - أرتيوموفسك، وفي اتجاهات أفدييفكا وماريينكا. وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديوأقرا أيضا: القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك
https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-المسلحة-الروسية-تقضي-على-مجموعات-تخريبية-أوكرانية-في-سوليدار-1078706796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072599200_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ff1a1552b2b2ab0e91ba3fceefa655ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, حصري
روسيا, العالم, حصري

خسائر القوات الأوكرانية تتزايد في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك بسبب القيادة

05:55 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورطاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
صرح المقدم المتقاعد الخبير في الشؤون العسكرية، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن خسائر كييف في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ازدادت، وذلك بسبب تصرفات القيادة الأوكرانية، التي عمدت إلى تعيين مهام قتالية صعبة لوحداتها، متجاهلة البيانات المتعلقة بالوضع الحقيقي.
وقال ماروتشكو: "في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، ازداد عدد الخسائر للعدو، وهي خسائر لا يمكن تعويضها، بسبب المهام القتالية الموكلة من القيادة العليا".
وأضاف: "في جميع أوامر القتال تقريبًا، عند تحديد المهام، يتم حساب القوات والوسائل، هذا لا يتوافق مع الوضع العملياتي".

وتابع: "الضباط الأوكرانيين يقللون عمدا من دور حواجز الهندسة والتحصينات للقوات المسلحة الروسية. وتعاني كييف من خسائر فادحة في الأفراد العسكريين والمعدات بسبب التقييمات المغلوطة والإهمال المتعمد للبيانات".

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، يوم أمس الخميس: "تمكنت وحدات مجموعة الجنوب بنجاح من صد هجمات الوحدات الهجومية للقوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار - أرتيوموفسك، وفي اتجاهات أفدييفكا وماريينكا. وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية".
سوليدار، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقضي على مجموعات تخريبية أوكرانية في سوليدار
4 يوليو, 07:33 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أيضا: مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
أقرا أيضا: القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала