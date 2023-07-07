عربي
https://sputnikarabic.ae/20230707/رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-لوزيرة-الخزانة-الأمريكية-مستقبل-العالم-يعتمد-على-العلاقة-بين-بكين-وواشنطن-1078833670.html
رئيس مجلس الدولة الصيني لوزيرة الخزانة الأمريكية: مستقبل العالم يعتمد على العلاقة بين بكين وواشنطن
رئيس مجلس الدولة الصيني لوزيرة الخزانة الأمريكية: مستقبل العالم يعتمد على العلاقة بين بكين وواشنطن
أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، اليوم الجمعة، أن مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على ما ‏إذا كانت أمريكا وبكين في إمكانهما إيجاد الطريق الصحيح للتعايش... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T14:25+0000
2023-07-07T14:25+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/07/1078833407_0:26:1221:713_1920x0_80_0_0_a5ef87eeab7856149f73bef437b36436.jpg
وقال في لقاء جمعه مع وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بكين، إن الصين تأمل في أن تسهم الولايات المتحدة في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي "سي جي تي إن".ونقل عن لي قوله: وأضاف: "إن قدرة الصين والولايات المتحدة على التعامل مع علاقتهما بشكل جيد يؤثر على مستقبل العالم"، مؤكدا أن "الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ وجو بايدن، توصلا خلال لقائهما في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي، إلى تفاهمات مشتركة مهمة، ورسم مسار العلاقات بين بكين وواشنطن".ووصلت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين، أمس الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام، التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن، وتجنب سوء التفاهم الناجم عن الخلافات، وتعزيز التعاون في استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي للتحديات العالمية، والإسهام في وضع مربح متبادل المنفعة لاقتصادات الولايات المتحدة والصين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تصف-لقاءها-مع-رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-في-بكين-بـصريح-وبناء-1078831845.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/07/1078833407_136:0:1221:814_1920x0_80_0_0_a399c522ce010db7af5eda162cd57bdc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس مجلس الدولة الصيني لوزيرة الخزانة الأمريكية: مستقبل العالم يعتمد على العلاقة بين بكين وواشنطن

14:25 GMT 07.07.2023
© AFP 2023 / MARK SCHIEFELBEINرئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، يستقبل وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بكين، 7 يوليو/ تموز 2023
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، يستقبل وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بكين، 7 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، يستقبل وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بكين، 7 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / MARK SCHIEFELBEIN
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، اليوم الجمعة، أن مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على ما ‏إذا كانت أمريكا وبكين في إمكانهما إيجاد الطريق الصحيح للتعايش سويا.‏
وقال في لقاء جمعه مع وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بكين، إن الصين تأمل في أن تسهم الولايات المتحدة في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي "سي جي تي إن".
ونقل عن لي قوله:

نأمل أن تلتزم أمريكا بموقف عقلاني وعملي [فيما يتعلق بالصين]، مع تحرك الصين تجاه بعضهما البعض، ما يسهم في عودة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح.

وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، الصين، 7 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
وزيرة الخزانة الأمريكية تصف لقاءها مع رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين بـ"صريح وبناء"‏
13:37 GMT
وأضاف: "إن قدرة الصين والولايات المتحدة على التعامل مع علاقتهما بشكل جيد يؤثر على مستقبل العالم"، مؤكدا أن "الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ وجو بايدن، توصلا خلال لقائهما في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي، إلى تفاهمات مشتركة مهمة، ورسم مسار العلاقات بين بكين وواشنطن".
ووصلت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين، أمس الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام، التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن، وتجنب سوء التفاهم الناجم عن الخلافات، وتعزيز التعاون في استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي للتحديات العالمية، والإسهام في وضع مربح متبادل المنفعة لاقتصادات الولايات المتحدة والصين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала