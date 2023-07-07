رئيس مجلس الدولة الصيني لوزيرة الخزانة الأمريكية: مستقبل العالم يعتمد على العلاقة بين بكين وواشنطن
© AFP 2023 / MARK SCHIEFELBEINرئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، يستقبل وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بكين، 7 يوليو/ تموز 2023
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، يستقبل وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بكين، 7 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / MARK SCHIEFELBEIN
أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، اليوم الجمعة، أن مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على ما إذا كانت أمريكا وبكين في إمكانهما إيجاد الطريق الصحيح للتعايش سويا.
وقال في لقاء جمعه مع وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بكين، إن الصين تأمل في أن تسهم الولايات المتحدة في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي "سي جي تي إن".
ونقل عن لي قوله:
نأمل أن تلتزم أمريكا بموقف عقلاني وعملي [فيما يتعلق بالصين]، مع تحرك الصين تجاه بعضهما البعض، ما يسهم في عودة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح.
وأضاف: "إن قدرة الصين والولايات المتحدة على التعامل مع علاقتهما بشكل جيد يؤثر على مستقبل العالم"، مؤكدا أن "الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ وجو بايدن، توصلا خلال لقائهما في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي، إلى تفاهمات مشتركة مهمة، ورسم مسار العلاقات بين بكين وواشنطن".
ووصلت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين، أمس الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام، التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن، وتجنب سوء التفاهم الناجم عن الخلافات، وتعزيز التعاون في استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي للتحديات العالمية، والإسهام في وضع مربح متبادل المنفعة لاقتصادات الولايات المتحدة والصين.