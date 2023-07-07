https://sputnikarabic.ae/20230707/روسكوسموس-تنشر-مشهدا-ساحرا-من-الفضاء-لمنطقة-عربية-صور--1078835559.html
"روسكوسموس" تنشر مشهدا ساحرا من الفضاء لمنطقة عربية... صور
"روسكوسموس" تنشر مشهدا ساحرا من الفضاء لمنطقة عربية... صور
نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مشهدا ساحرا من الفضاء لإحدى أشهر المناطق حول العالم في أحد البلدان العربية. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T15:31+0000
2023-07-07T15:31+0000
2023-07-07T15:31+0000
مجتمع
منوعات
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وتظهر المشاهد التي شاركتها وكالة الفضاء الروسية منطقة البحر الميت في الشرق الأوسط، حيث تعتبر هذه المنطقة من المعالم السياحية العربية المهمة جدا التي تحظى بشهرة عالمية.ويشاهد في الصور مشهدا ساحرا للبحر الميت وساحل البحر الأبيض المتوسط ومسطحات الملح والجبال والسهول المحيطة بالبحر الأحمر.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
"روسكوسموس" تنشر مشهدا ساحرا من الفضاء لمنطقة عربية... صور
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نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مشهدا ساحرا من الفضاء لإحدى أشهر المناطق حول العالم في أحد البلدان العربية.
وتظهر المشاهد التي شاركتها وكالة الفضاء الروسية منطقة البحر الميت في الشرق الأوسط، حيث تعتبر هذه المنطقة من المعالم السياحية العربية المهمة جدا التي تحظى بشهرة عالمية.
وشاركت الوكالة الروسية هذه المشاهد من رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف، الذي نشرها على قناته في "تلغرام" أمس.
ويشاهد في الصور مشهدا ساحرا للبحر الميت وساحل البحر الأبيض المتوسط ومسطحات الملح والجبال والسهول المحيطة بالبحر الأحمر.