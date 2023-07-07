https://sputnikarabic.ae/20230707/روسيا-مزاعم-عقد-محادثات-أمريكية-مع-لافروف-غير-صحيحة-1078830186.html

روسيا: مزاعم عقد محادثات أمريكية مع لافروف غير صحيحة

روسيا: مزاعم عقد محادثات أمريكية مع لافروف غير صحيحة

روسيا تقول إن مزاعم عقد محادثات أمريكية غير رسمية مع لافروف "غير صحيحة"، وزيلينسكي يزور إسطنبول لإجراء محادثات مع أردوغان، ولقاء قمة تركي سويدي لبحث الخلاف حول... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T13:17+0000

2023-07-07T13:17+0000

2023-07-07T13:17+0000

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روسيا : مزاعم عقد محادثات أميركية مع لافروف "غير صحيحة" ، زيلينسكي يزور إسطنبول لإجراء محادثات مع أردوغان روسيا : مزاعم عقد محادثات أميركية مع لافروف "غير صحيحة" ، زيلينسكي يزور إسطنبول لإجراء محادثات مع أردوغان

لجنة "إيغاد" تدعو البرهان وحميدتي لـ"لقاء مباشر" في أديس أبابا، واحتدام المعارك في أم درمان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ورئيس الوزراء الإثيوبي يقول إن بلاده ستقوم بملء سد النهضة تدريجيًا ويدعو لاستئناف المفاوضات.زيارة مهمة لوزيرة الخزانة الأمريكية للصين مع توتر العلاقات بين البلدين على عدة أصعدة.روسيا تقول إن مزاعم عقد محادثات أمريكية غير رسمية مع لافروف "غير صحيحة"قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "مزاعم" إجراء مسؤولين أمريكيين سابقين "محادثات سرية غير رسمية" بشأن أوكرانيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى نيويورك في أبريل الماضي، "ليست صحيحة".ووصفت التقارير الأمريكية عن تلك المحادثات بأنها "مزيفة"، وقالت للصحفيين: "هذه معلومات مضللة ووهمية أطلقت في وسائل الإعلام الغربية".وكانت شبكة "NBC NEWS" الأمريكية قد نقلت عن مصادر في تقرير الخميس، أن محادثات "سرية وغير رسمية" انعقدت بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، انخرط فيها من الجانب الأميركي مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، ومقربون من الكرملين من الجانب الروسي.وقالت المحطة إن الجانب الأمريكي عقد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرةً إلى أن المحادثات تهدف إلى "تأسيس أرضية للتفاوض بشأن إنهاء النزاع في أوكرانيا".وأوضح أن العالم الرأسمالي يتجوف من داخله في ظل الصراعات الأيديولوجية داخله، مبينا أن واشنطن تحاول تأكيد مزاعمها بأنها تقود العالم.تزعم الولايات المتحدة أن روسيا والصين تعمل ضد هيمنتها، لذلك يهمها رسم صورة لتشويه الأطراف الأخرى، أمام الأحداث الدولية المتتالية، إضافة إلى عمل أحداث توظفها ضمن سياساتها لإيجاد وضع تستطيع استغلاله في أوكرانيا.وأضاف أن تزويد واشنطن كييف بالسلاح والمال، دليل على أنها مستمرة في إشعال فتيل الأزمة، ولم تصل للنقطة التي يمكن الانطلاق منها للحوار مع روسيا.زيلينسكي يزور إسطنبول لإجراء محادثات مع أردوغان ولقاء قمة تركي سويدي لبحث الخلاف حول انضمام السويد لـ"الناتو"يزور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إسطنبول لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان.ويتوقع أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود المنتهي الصلاحية، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل. وقالت الرئاسة التركية إن الرئيسين قد يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد المحادثات في إسطنبول.ويتوقع المحللون أن يحض زيلينسكي إردوغان على إعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو قبل قمة التحالف التي تعقد، يومَي 11 و12 تموز/ يوليو، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.في الوقت نفسه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي، عشية قمة الأسبوع المقبل، للدفع بملف عضوية ستوكهولم في الحلف.وقال ستولتنبرغ، عقب محادثات في مقر الحلف مع وزيري خارجية البلدين: "ما نعمل على تحقيقه هو قرار إيجابي في القمة، توضح تركيا عبره استعدادها للمصادقة على عضوية السويد".وقدمت السويد وفنلندا طلبات للانضمام للناتو في وقت سابق، حيث يعد قرارهما تراجعا جذريا عن سياسة "الحياد" التي كانتا تظهرانها تجاه التحالف، لكن سرعان ما أعقب هذا الإعلان اعتراض تركي، بسبب موقف البلدين من قتال تركيا ضد المجموعات الكردية المسلحة، على رأسها حزب العمال الكردستاني (PKK) النشط في تركيا والمنطقة.وأضاف أوغلو أنه "من المتوقع أن تبلور هذه الزيارة الاتفاق بحيث يتم تمديد هذا الاتفاق، خاصةً وأن زيلينسكي أعلن أنه يريد تجاوز العقبات لتمديد هذا الاتفاق، وثانيا تأكيد موقف تركيا على أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية".لجنة "الإيغاد" تدعو البرهان وحميدتي لـ"لقاء مباشر" في أديس أبابا واحتدام المعارك في أم درمان بين الجيش وقوات الدعم السريعقالت مصادر رفيعة إن اللجنة الرباعية لـ"الإيغاد" دعت رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى "لقاء مباشر".وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الرباعية حددت الاثنين 10 يوليو، موعدا للقاء البرهان وحميدتي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وتضم اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان وجيبوتي.واحتدمت الاشتباكات في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، باستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي.وقال مصدر عسكري إن "قوات الدعم السريع شنّت هجوما على مقر شرطة الاحتياطي المركزي في شمال أم درمان، وعلى مقر سلاح المهندسين في جنوب المدينة"، مضيفا أنها "استخدمت الأسلحة الثقيلة في هجومها".في المقابل، ذكر شهود أن "الطيران الحربي التابع للجيش شنّ غارات جوية على مناطق تمركز الدعم السريع في غرب أم درمان"، فيما أشارت الأخيرة في بيان إلى أنها "أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش في منطقة بحري".وأشار مجذوب إلى أن أم درمان لها خصوصية استراتيجية وعسكرية في هذه المرحلة، كونها المنطقة التي تقود للجانب الغربي لمناطق الحاضنة الإثنية لقوات الدعم السريع في مناطق دارفور، فضلا عن أن خطوط الإمداد تمر عبر أم درمان، ما يجعل الدعم عاجزا عن استكمال الدعم البشري واللوجيستي وجعلها حبيسة في الخرطوم، وأخيرا الإذاعة والتليفزيون موجودة في أم درمان.رئيس الوزراء الإثيوبي يقول إن بلاده ستقوم بملء سد النهضة تدريجيا ويدعو لاستئناف المفاوضاتقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان، إن بلاده ستقوم خلال موسم الأمطار الحالي بعملية ملء سد النهضة تدريجيا، حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف الأعوام السابقة، مشيرا إلى "استعداد إثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة".وأضاف أن التخزين التدريجي سيتم "بما لا يضر دولتي المصب السودان ومصر حتى نهاية الموسم"، مشيرا إلى أن إثيوبيا "تقوم بمسؤوليتها كاملة إزاء عدم تضرر دولتي المصب من عملية التخزين الحالية، بحيث لا تتأثر نسب المياه التي تمر على مصر والسودان"، على حد قوله.وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده "تجاوزت المرحلة السابقة لتحديات سد النهضة"، وأشار إلى أن حكومته تعمل حاليا على "وضع استراتيجيات لمشاريع تنموية مستقبلية مشتركة مع دول المصب وستقوم بعرضها في الوقت المناسب".وبدأت إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتان انخرطتا في مفاوضات طويلة مع إثيوبيا لأكثر من عشر سنوات.وتطالب مصر باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، وأكدت عدم معارضتها تشغيله، إلا أنها أعربت عن مخاوفها من ملء السد خلال سنوات الجفاف .وأضاف نور الدين أن إثيوبيا تقول عندما بدأت الملء الرابع إنها مستعدة للتفاوض على الملء، لافتا إلى أن المفاوضات ليست على الملء فقط وإنما على الملء والتشغيل، مشيرا إلى أن الملء نفسه وتفاصيله لم يخطر بها الجانب المصري ولا السوداني.زيارة مهمة لوزيرة الخزانة الأمريكية للصين مع توتر العلاقات بين البلدين على عدة أصعدةتزور وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الصين في محاولة لإرساء الاستقرار في العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، في إطار من التنافس السياسي والتجاري والتكنولوجي بينهما.وأكدت جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تسعى لتعميق التواصل مع الصين بشأن مجموعة من القضايا لتجنب سوء الاتصالات.كما أضافت أن زيارتها إلى بكين تمثل فرصة لتحسين الاتصالات مع الصين وتجنب سوء التفاهم، مشيرة إلى أن "واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عند الحاجة".كذلك أردفت أن "الولايات المتحدة تسعى إلى "منافسة اقتصادية صحية" مع الصين لصالح العمال والشركات الأمريكية، والتعاون مع بكين لمواجهة التحديات العالمية".بينما أعربت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءات ملموسة" لتهيئة بيئة مواتية لتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية الصينية.وأكدت الوزارة في بيانها، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تعتمد على المصلحة المتبادلة وتحقيق نتائج مربحة لكلا الجانبين، وأنه لا يوجد فائز في حرب التجارة.قال خبير الشئون الجيوسياسية والاقتصادية، بيير عازار، إن "العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الواقع هى علاقات متميزة في العمق، ولكن في الشكل هنالك توترات بين الطرفين وبتعبير آخر، يتم تمويل الفواتير الاستهلاكية للمواطن الأمريكي من خلال التدفقات النقدية التي تأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر اكتتاب سندات الخزينة الأمريكية، والصين دائما أهم من يكتتب في هذه السندات".وأضاف عازار أن "هناك مصالح عميقة بين الدولتين وهنالك حالة من المنافسة والحفاظ على العلاقات الأمريكية الصينية لا يعني أبدا القضاء على المنافسة بين الطرفين، بالتالي نجد أن الصين وأمريكا دائما تضعان نوعا من الخطوط التي تسمح بحركية التنافس فيما بينهم دون الوصول إلى صدام مباشر".

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