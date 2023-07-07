https://sputnikarabic.ae/20230707/رومانيا-تعلن-تدريب-طيارين-أوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-1078818782.html
رومانيا تعلن تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16"
رومانيا تعلن تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16"
أعلنت رومانيا عن إنشاء مركز إقليمي على أراضيها لتدريب الطيارين، من بينهم طيارون أوكرانيون، على قيادة مقاتلات من طراز "إف-16"، والتي تقول كييف إنها بحاجة إليها. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T07:14+0000
2023-07-07T07:14+0000
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وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني في بيان، أمس الخميس، إنه "سيتم إنشاء مركز التدريب مع حلفاء آخرين والشركة المصنعة لهذه المقاتلات".وأضاف: "سيتم فيه تدريب طيارين رومانيين على مقاتلات إف-16".وتابع البيان: "سيفُتح المركز بعد ذلك للطيارين من حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك من أوكرانيا".وتسعى دول عدة لمساعدة كييف في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات "إف-16"، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لتزويد كييف بهذه الطائرات.يشار إلى أن رومانيا، التي تشترك مع أوكرانيا بحدود 650 كيلومترا، تدير أسطولا من 17 طائرة من طراز "إف-16" مستعملة تم شراؤها من البرتغال، كما وقعت عقدا لشراء 32 مقاتلة أخرى من النرويج.وتهدف رومانيا أيضًا إلى شراء أحدث جيل من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-35"، لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن من الحصول عليها.كما تستضيف رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، بضعة آلاف من القوات الأمريكية على أراضيها، ونظام دفاع صاروخي باليستي أمريكي ومجموعة قتالية تابعة للناتو بقيادة فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-طائرات-إف--16-ستحترق-في-أوكرانيا-بنفس-الطريقة-التي-تحترق-بها-ليوبارد--1078189875.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
رومانيا تعلن تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16"
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أعلنت رومانيا عن إنشاء مركز إقليمي على أراضيها لتدريب الطيارين، من بينهم طيارون أوكرانيون، على قيادة مقاتلات من طراز "إف-16"، والتي تقول كييف إنها بحاجة إليها.
وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني في بيان، أمس الخميس، إنه "سيتم إنشاء مركز التدريب مع حلفاء آخرين والشركة المصنعة لهذه المقاتلات".
وأضاف: "سيتم فيه تدريب طيارين رومانيين على مقاتلات إف-16
".
وتابع البيان: "سيفُتح المركز بعد ذلك للطيارين من حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك من أوكرانيا
".
وتسعى دول عدة لمساعدة كييف في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات "إف-16"، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لتزويد كييف بهذه الطائرات.
يشار إلى أن رومانيا، التي تشترك مع أوكرانيا بحدود 650 كيلومترا، تدير أسطولا من 17 طائرة من طراز "إف-16" مستعملة تم شراؤها من البرتغال، كما وقعت عقدا لشراء 32 مقاتلة أخرى من النرويج.
وتهدف رومانيا
أيضًا إلى شراء أحدث جيل من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-35"، لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن من الحصول عليها.
كما تستضيف رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، بضعة آلاف من القوات الأمريكية على أراضيها، ونظام دفاع صاروخي باليستي أمريكي ومجموعة قتالية تابعة للناتو بقيادة فرنسا.