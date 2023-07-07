https://sputnikarabic.ae/20230707/زيلينسكي-أوكرانيا--لن-تحصل-على-مكان-في-الناتو-بسبب-خوف-بعض-الدول-من-روسيا-1078816221.html
زيلينسكي: أوكرانيا لن تحصل على مكان في الناتو بسبب خوف بعض الدول من روسيا
زيلينسكي: أوكرانيا لن تحصل على مكان في الناتو بسبب خوف بعض الدول من روسيا
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في براغ خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أن أوكرانيا قد لا تتلقى دعوة إلى الناتو بسبب أن بعض الدول تخشى... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T04:56+0000
2023-07-07T04:56+0000
2023-07-07T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي تم بثه على قناة "رادا" التلفزيونية: "ما سيكون مثاليًا بالنسبة لنا - دعوتنا (إلى الناتو)، وما هي الصياغة التي يمكن أن تكون في الدعوة - الدعوة نفسها. أفهم أنه قد يكون من الصعب الحصول على دعم موحد من الجميع".وأضاف أنه خلال المحادثات مع بافيل، تمت مناقشة قضايا تعزيز الدفاع عن أوكرانيا، وتفاعل الدول على جميع المستويات، بما في ذلك دعم جمهورية التشيك لـ "صيغة السلام".وأشار وفي حديثه عن الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا، إلى إنه لا يرى أي حل آخر سوى انتصار أوكرانيا.وأضاف بافيل: "إذا نجحت روسيا، فإن أسس المجتمع الذي نعيش فيه ستهتز تمامًا".وتزود الدول الغربية كييف بأنواع مختلفة من الأسلحة منذ أكثر من عام مع بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. وحذر الكرملين باستمرار من تسليم المزيد من الأسلحة لكييف، مشيرة إلى أنها ستعتبر هدفًا عسكريًا شرعيًا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230706/زيلينسكي-بلغاريا-رفضت-تقديم-المساعدة-العسكرية-لكييف-1078814024.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: أوكرانيا لن تحصل على مكان في الناتو بسبب خوف بعض الدول من روسيا
04:56 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 05:14 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في براغ خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أن أوكرانيا قد لا تتلقى دعوة إلى الناتو بسبب أن بعض الدول تخشى روسيا.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي تم بثه على قناة "رادا" التلفزيونية: "ما سيكون مثاليًا بالنسبة لنا - دعوتنا (إلى الناتو)، وما هي الصياغة التي يمكن أن تكون في الدعوة - الدعوة نفسها. أفهم أنه قد يكون من الصعب الحصول على دعم موحد من الجميع".
وتابع: "شخص ما ينظر إلى موسكو، شخص ما يخشى روسيا. نحن نتحدث عن إشارة واضحة، حول بعض الأهداف المحددة".
وأضاف أنه خلال المحادثات مع بافيل، تمت مناقشة قضايا تعزيز الدفاع عن أوكرانيا، وتفاعل الدول على جميع المستويات، بما في ذلك دعم جمهورية التشيك لـ "صيغة السلام".
وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، مساء الخميس، بعد مفاوضات مع فلاديمير زيلينسكي: "منذ فبراير 2022، نقلت براغ 676 وحدة من المعدات الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، و 4.2 مليون قطعة من العيارين المتوسط والكبير، و 380 ألف قذيفة مدفعية".
وأشار وفي حديثه عن الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا، إلى إنه لا يرى أي حل آخر سوى انتصار أوكرانيا.
وأضاف بافيل: "إذا نجحت روسيا، فإن أسس المجتمع الذي نعيش فيه ستهتز تمامًا".
وتزود الدول الغربية كييف بأنواع مختلفة من الأسلحة
منذ أكثر من عام مع بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. وحذر الكرملين باستمرار من تسليم المزيد من الأسلحة لكييف، مشيرة إلى أنها ستعتبر هدفًا عسكريًا شرعيًا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.