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مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/زيلينسكي-يكشف-سبب-استحالة-تنفيذ-قواته-لهجوم--1078825367.html
زيلينسكي يكشف سبب استحالة تنفيذ قواته لهجوم
زيلينسكي يكشف سبب استحالة تنفيذ قواته لهجوم
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه من الصعب على الجيش الأوكراني الهجوم، بسبب الأسلحة الروسية البعيدة المدى. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:38+0000
2023-07-07T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر بافيل: "دون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط القيام بمهمة هجومية، بل من الصعب القيام بعملية دفاعية. أنت تدافع عن أرضك ولا يمكنك الوصول إلى مسافة مناسبة للقضاء على العدو. يتمتع العدو بميزة المسافة".ووفقا له، فإنه يتفاوض مع الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد" ما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230707/كشف-سر-إرسال-نظام-كييف-جنوده-المشاة-للموت-في-حقول-الألغام-1078819951.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يكشف سبب استحالة تنفيذ قواته لهجوم

11:38 GMT 07.07.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه من الصعب على الجيش الأوكراني الهجوم، بسبب الأسلحة الروسية البعيدة المدى.
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر بافيل: "دون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط القيام بمهمة هجومية، بل من الصعب القيام بعملية دفاعية. أنت تدافع عن أرضك ولا يمكنك الوصول إلى مسافة مناسبة للقضاء على العدو. يتمتع العدو بميزة المسافة".
ووفقا له، فإنه يتفاوض مع الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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08:26 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد" ما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".
وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
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