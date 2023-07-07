https://sputnikarabic.ae/20230707/زيلينسكي-يكشف-سبب-استحالة-تنفيذ-قواته-لهجوم--1078825367.html

زيلينسكي يكشف سبب استحالة تنفيذ قواته لهجوم

زيلينسكي يكشف سبب استحالة تنفيذ قواته لهجوم

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه من الصعب على الجيش الأوكراني الهجوم، بسبب الأسلحة الروسية البعيدة المدى. 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T11:38+0000

2023-07-07T11:38+0000

2023-07-07T11:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر بافيل: "دون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط القيام بمهمة هجومية، بل من الصعب القيام بعملية دفاعية. أنت تدافع عن أرضك ولا يمكنك الوصول إلى مسافة مناسبة للقضاء على العدو. يتمتع العدو بميزة المسافة".ووفقا له، فإنه يتفاوض مع الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد" ما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار

https://sputnikarabic.ae/20230707/كشف-سر-إرسال-نظام-كييف-جنوده-المشاة-للموت-في-حقول-الألغام-1078819951.html

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