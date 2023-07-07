https://sputnikarabic.ae/20230707/زيلينسكي-يكشف-سبب-استحالة-تنفيذ-قواته-لهجوم--1078825367.html
زيلينسكي يكشف سبب استحالة تنفيذ قواته لهجوم
زيلينسكي يكشف سبب استحالة تنفيذ قواته لهجوم
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه من الصعب على الجيش الأوكراني الهجوم، بسبب الأسلحة الروسية البعيدة المدى. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:38+0000
2023-07-07T11:38+0000
2023-07-07T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر بافيل: "دون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط القيام بمهمة هجومية، بل من الصعب القيام بعملية دفاعية. أنت تدافع عن أرضك ولا يمكنك الوصول إلى مسافة مناسبة للقضاء على العدو. يتمتع العدو بميزة المسافة".ووفقا له، فإنه يتفاوض مع الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد" ما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230707/كشف-سر-إرسال-نظام-كييف-جنوده-المشاة-للموت-في-حقول-الألغام-1078819951.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يكشف سبب استحالة تنفيذ قواته لهجوم
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه من الصعب على الجيش الأوكراني الهجوم، بسبب الأسلحة الروسية البعيدة المدى.
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر بافيل: "دون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط القيام بمهمة هجومية، بل من الصعب القيام بعملية دفاعية. أنت تدافع عن أرضك ولا يمكنك الوصول إلى مسافة مناسبة للقضاء على العدو. يتمتع العدو بميزة المسافة".
ووفقا له، فإنه يتفاوض مع الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد" ما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".
وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.