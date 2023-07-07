https://sputnikarabic.ae/20230707/ستولتنبرغ-الناتو-يعزز-من-دفاعاته-لمواجهة-أي-تهديد-خارجي-للحلفاء-1078829813.html

ستولتنبرغ: الناتو يعزز من دفاعاته لمواجهة أي تهديد خارجي للحلفاء

ستولتنبرغ: الناتو يعزز من دفاعاته لمواجهة أي تهديد خارجي للحلفاء

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن قادة الناتو سيقرون يومي 11 و12 يوليو/تموز، في فيلنيوس، حزمة دعم لعدة سنوات... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T13:01+0000

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وقال الأمين العام لحلف الناتو إن "قادة دول الناتو في القمة التي ستعقد في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو، سيوافقون على ثلاث خطط دفاعية إقليمية جديدة لمكافحة التهديدات الرئيسية".وفقًا لستولتنبرغ: "لتنفيذ هذه الخطط، سيضع الناتو 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك أيضًا قدرة دفاع جوي كبيرة".وبحسب قوله، فإن الاستثمار في الدفاع آخذ في الازدياد، كما أعرب عن أمله في أن تتفق دول الكتلة في القمة على أهداف جديدة للإنفاق الدفاعي عند مستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وشدد ستولتنبرغ، على أن "الأولوية الآن هي تقديم الدعم لكييف للفوز بالحرب"، مضيفًا أن "حلفاء الناتو عززوا من إرسال الذخائر لأوكرانيا"، متوقعا الإعلان عن تعهدات جديدة للدعم العسكري لأوكرانيا خلال قمة الناتو.كما أشار ستولتنبرغ إلى أن بعض دول الناتو وقعت على اتفاقية لحظر مثل هذه الذخيرة، "والبعض الآخر لم يفعل".

https://sputnikarabic.ae/20230707/زيلينسكي-أوكرانيا--لن-تحصل-على-مكان-في-الناتو-بسبب-خوف-بعض-الدول-من-روسيا-1078816221.html

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