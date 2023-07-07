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https://sputnikarabic.ae/20230707/سلوفاكيا-تستبعد-انضمام-أوكرانيا-لـالناتو-قبل-انتهاء-النزاع-1078838416.html
سلوفاكيا تستبعد انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" قبل انتهاء النزاع
سلوفاكيا تستبعد انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" قبل انتهاء النزاع
اعتبر بوريس كولار، رئيس البرلمان السلوفاكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف الناتو حتى يتحقق السلام هناك. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T18:07+0000
2023-07-07T18:07+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال كولار، بعد لقائه مع فولوديمير زيلينسكي ، الذي وصل إلى العاصمة براتيسلافا: "يجب أن يقال هذا لجميع الناس: لا يمكن لأي دولة، بما في ذلك أوكرانيا، الانضمام إلى الناتو قبل أن يحل السلام هناك". وفي وقت سابق، قالت الرئيسة السلوفاكية، سوزانا تشابوتوفا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو "عندما تسمح الظروف بذلك".ويعتقد رئيس الوزراء السابق للبلاد، وزعيم التيار المعارض في البلاد، سمير روبرت فيكو، أن عضوية أوكرانيا في الناتو تتعارض مع المصالح الوطنية لسلوفاكيا.وقال اليوم الجمعة إن "أولئك الذين يريدون شن حرب عالمية ثالثة فقط هم من يشرَعون بدفع أوكرانيا نحو الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230707/البيت-الأبيض-يجب-على-أوكرانيا-إجراء-إصلاحات-داخلية-للانضمام-إلى-الناتو-1078838039.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, الناتو

سلوفاكيا تستبعد انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" قبل انتهاء النزاع

18:07 GMT 07.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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اعتبر بوريس كولار، رئيس البرلمان السلوفاكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف الناتو حتى يتحقق السلام هناك.
وقال كولار، بعد لقائه مع فولوديمير زيلينسكي ، الذي وصل إلى العاصمة براتيسلافا: "يجب أن يقال هذا لجميع الناس: لا يمكن لأي دولة، بما في ذلك أوكرانيا، الانضمام إلى الناتو قبل أن يحل السلام هناك".

أولاً، يجب أن يكون هناك سلام في أوكرانيا. لا يمكن لأي دولة الانضمام إلى هذه المنظمة بينما تجري نزاعات عسكرية على أراضيها.

شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
البيت الأبيض: يجب على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية للانضمام إلى "الناتو"‏
17:30 GMT
وفي وقت سابق، قالت الرئيسة السلوفاكية، سوزانا تشابوتوفا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو "عندما تسمح الظروف بذلك".
ويعتقد رئيس الوزراء السابق للبلاد، وزعيم التيار المعارض في البلاد، سمير روبرت فيكو، أن عضوية أوكرانيا في الناتو تتعارض مع المصالح الوطنية لسلوفاكيا.
وقال اليوم الجمعة إن "أولئك الذين يريدون شن حرب عالمية ثالثة فقط هم من يشرَعون بدفع أوكرانيا نحو الناتو".
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