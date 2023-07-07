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https://sputnikarabic.ae/20230707/شاب-تركي-يلقي-شعرة-قصم-بها-ظهر-مبنى-آيل-للسقوط-فيديو-1078833560.html
شاب تركي يلقي "شعرة" قصم بها ظهر مبنى آيل للسقوط... فيديو
شاب تركي يلقي "شعرة" قصم بها ظهر مبنى آيل للسقوط... فيديو
خلّف الزلزال الذي ضرب كلًا من تركيا وسوريا، في 6 شباط / فبراير الماضي، كوارث إنسانية وبيئية مروعة على البلدين، تاركا وراءه العديد من الضحايا والمشردين. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T14:27+0000
2023-07-07T14:27+0000
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ولم تتوقف هذه الكارثة عند الأضرار الآنية، إذ تلاها العديد من التبعات الخطيرة، ولعل أهمها المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب تصدع الأساسات.وظهرت هشاشة المباني المتأثرة بالزلزال جلية بعد انتشار مقطع فيديو لشاب في مدينة مالطا التركية، تسبب بسقوط مبنى سكني متصدع إثر الكارثة، بعد أن رماه بعدة حجرات صغيرة.
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نادي الفيديو, زلزال
نادي الفيديو, زلزال

شاب تركي يلقي "شعرة" قصم بها ظهر مبنى آيل للسقوط... فيديو

14:27 GMT 07.07.2023
© AP Photo / Mustafa Karaliيبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب ، تركيا ، 6 فبراير ، 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب ، تركيا ، 6 فبراير ، 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Mustafa Karali
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خلّف الزلزال الذي ضرب كلًا من تركيا وسوريا، في 6 شباط / فبراير الماضي، كوارث إنسانية وبيئية مروعة على البلدين، تاركا وراءه العديد من الضحايا والمشردين.
ولم تتوقف هذه الكارثة عند الأضرار الآنية، إذ تلاها العديد من التبعات الخطيرة، ولعل أهمها المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب تصدع الأساسات.
وظهرت هشاشة المباني المتأثرة بالزلزال جلية بعد انتشار مقطع فيديو لشاب في مدينة مالطا التركية، تسبب بسقوط مبنى سكني متصدع إثر الكارثة، بعد أن رماه بعدة حجرات صغيرة.
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