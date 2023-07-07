https://sputnikarabic.ae/20230707/شاب-تركي-يلقي-شعرة-قصم-بها-ظهر-مبنى-آيل-للسقوط-فيديو-1078833560.html
شاب تركي يلقي "شعرة" قصم بها ظهر مبنى آيل للسقوط... فيديو
شاب تركي يلقي "شعرة" قصم بها ظهر مبنى آيل للسقوط... فيديو
خلّف الزلزال الذي ضرب كلًا من تركيا وسوريا، في 6 شباط / فبراير الماضي، كوارث إنسانية وبيئية مروعة على البلدين، تاركا وراءه العديد من الضحايا والمشردين. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T14:27+0000
2023-07-07T14:27+0000
2023-07-07T14:27+0000
مجتمع
نادي الفيديو
زلزال
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ولم تتوقف هذه الكارثة عند الأضرار الآنية، إذ تلاها العديد من التبعات الخطيرة، ولعل أهمها المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب تصدع الأساسات.وظهرت هشاشة المباني المتأثرة بالزلزال جلية بعد انتشار مقطع فيديو لشاب في مدينة مالطا التركية، تسبب بسقوط مبنى سكني متصدع إثر الكارثة، بعد أن رماه بعدة حجرات صغيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, زلزال
شاب تركي يلقي "شعرة" قصم بها ظهر مبنى آيل للسقوط... فيديو
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خلّف الزلزال الذي ضرب كلًا من تركيا وسوريا، في 6 شباط / فبراير الماضي، كوارث إنسانية وبيئية مروعة على البلدين، تاركا وراءه العديد من الضحايا والمشردين.
ولم تتوقف هذه الكارثة عند الأضرار الآنية، إذ تلاها العديد من التبعات الخطيرة، ولعل أهمها المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب تصدع الأساسات.
وظهرت هشاشة المباني المتأثرة بالزلزال جلية بعد انتشار مقطع فيديو لشاب في مدينة مالطا التركية
، تسبب بسقوط مبنى سكني متصدع إثر الكارثة، بعد أن رماه بعدة حجرات صغيرة.