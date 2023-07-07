https://sputnikarabic.ae/20230707/شركة-براموس-تجري-محادثات-مع-6-دول-لبيع-منظومات-صواريخ--1078814880.html
شركة "براموس" تجري محادثات مع 6 دول لبيع منظومات صواريخ
شركة "براموس" تجري محادثات مع 6 دول لبيع منظومات صواريخ
أعلن برافين باتهاك، مدير التصدير في شركة "براموس"، اليوم الجمعة، أن الشركة تجري محادثات مع ست دول في نفس الوقت لبيع منظومات صواريخ تحمل الاسم نفسه. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T00:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح باتهاك، خلال معرض الدفاع البحري الدولي-2023، لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "شركة "براموس" تجري محادثات مع ست دول لبيع الصواريخ، وهناك دول تقدمت في المحادثات، وفي الواقع، العمل الذي يسبق توقيع العقود جارٍ".وأشار المدير إلى أن هذه الدول تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.يشار إلى أن شركة "براموس" قد وقعت عقدًا في يناير/كانون الثاني 2022 مع وزارة الدفاع الفلبينية لتصدير ثلاثة بطاريات من منظومة الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت، من طراز "براموس"، بقيمة 375 مليون دولار. ويعتبر هذا أول عقد تصدير للصواريخ المذكورة، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من هذه الصواريخ إلى الفلبين في ديسمبر 2023.وتأسست شركة "براموس" بموجب اتفاقية بين الحكومتين الروسية والهندية في فبراير 1998، وتأخذ الشركة اسمها من نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي.تختص هذه الشركة في تطوير وتصميم وإنتاج وبيع صواريخ "براموس" بالتعاون مع الكونسورتيوم الروسي والهندي للشركات الصناعية المرتبطة بالمجمعين.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الشركة-المصنعة-لصواريخ-براموس-تحدد-موعد-إنتاج-صواريخ-فرط-صوتية-1066957079.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, رصد عسكري
شركة "براموس" تجري محادثات مع 6 دول لبيع منظومات صواريخ
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أعلن برافين باتهاك، مدير التصدير في شركة "براموس"، اليوم الجمعة، أن الشركة تجري محادثات مع ست دول في نفس الوقت لبيع منظومات صواريخ تحمل الاسم نفسه.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح باتهاك، خلال معرض الدفاع البحري الدولي-2023، لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "شركة "براموس" تجري محادثات مع ست دول لبيع الصواريخ، وهناك دول تقدمت في المحادثات، وفي الواقع، العمل الذي يسبق توقيع العقود جارٍ".
وأشار المدير إلى أن هذه الدول تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
يشار إلى أن شركة "براموس" قد وقعت عقدًا في يناير/كانون الثاني 2022 مع وزارة الدفاع الفلبينية لتصدير ثلاثة بطاريات من منظومة الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت
، من طراز "براموس"، بقيمة 375 مليون دولار. ويعتبر هذا أول عقد تصدير للصواريخ المذكورة، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من هذه الصواريخ إلى الفلبين في ديسمبر 2023.
وتأسست شركة "براموس" بموجب اتفاقية بين الحكومتين الروسية والهندية في فبراير 1998، وتأخذ الشركة اسمها من نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي.
تختص هذه الشركة في تطوير وتصميم وإنتاج وبيع صواريخ "براموس" بالتعاون مع الكونسورتيوم الروسي والهندي للشركات الصناعية المرتبطة بالمجمعين.