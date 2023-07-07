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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/صحف-استيلاء-روسيا-على-صاروخ-كروز-البريطاني-ستورم-شادو-انتصارا-كبيرا-لروسيا-1078816643.html
إعلام: استيلاء روسيا على صاروخ كروز البريطاني "ستورم شادو" انتصار كبير لها
إعلام: استيلاء روسيا على صاروخ كروز البريطاني "ستورم شادو" انتصار كبير لها
كتبت صحيفة هندية أن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ كروز البريطاني "ستورم شادو" هو "انتصار بوتين الكبير". 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T04:57+0000
2023-07-07T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتشير صحيفة "هندوستان تايمز" إلى أن "الغرب يعتقد أن الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يمكن أن يكون ذا قيمة استخباراتية كبيرة لروسيا. على الرغم من أن المملكة المتحدة ربما نظرت في خطر وقوع الصاروخ بأيدي المتخصصين الروس، إلا أن تصميم الرأس الحربي "ستورم شادو" والمواد التي صنع منها قد يكون موضع اهتمام للروس".وصرح دميتري روغوزين، رئيس المركز التقني العسكري في "تسارسكي فولكي" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الجيش الروسي استولى على صاروخ "ستورم شادو" بالكامل تقريبًا من خط التماس. ووفقا له، تم تسليم الصاروخ إلى متخصصين لدراسة تصميمه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.أقرا أيضا: بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديوأقرا أيضا: الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخين-ستورم-شادو-و21-مسيرة-أوكرانية-1077722236.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

إعلام: استيلاء روسيا على صاروخ كروز البريطاني "ستورم شادو" انتصار كبير لها

04:57 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 07.07.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
حطام صاروخ ستورم شادو بعد استهدافه لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik
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كتبت صحيفة هندية أن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ كروز البريطاني "ستورم شادو" هو "انتصار بوتين الكبير".

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن "قلق المملكة المتحدة بشأن هذه القضية يتفاقم بسبب حقيقة أن القوات الروسية استولت على الصاروخ سليما جزئيا. لذا، تظهر الصور أن الرأس الحربي وذيل جسم الصاروخ وعدد من المكونات الأخرى لـ"ستورم شادو" سليمة تماما".

وتشير صحيفة "هندوستان تايمز" إلى أن "الغرب يعتقد أن الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يمكن أن يكون ذا قيمة استخباراتية كبيرة لروسيا. على الرغم من أن المملكة المتحدة ربما نظرت في خطر وقوع الصاروخ بأيدي المتخصصين الروس، إلا أن تصميم الرأس الحربي "ستورم شادو" والمواد التي صنع منها قد يكون موضع اهتمام للروس".

وذكرت الصحيفة أن "هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها أسلحة غربية في أيدي المقاتلين الروس. في الأسابيع الأخيرة، استولت روسيا أيضًا على دبابات ليوبارد الألمانية ودبابات برادلي الأمريكية ودمرت".

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وصرح دميتري روغوزين، رئيس المركز التقني العسكري في "تسارسكي فولكي" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الجيش الروسي استولى على صاروخ "ستورم شادو" بالكامل تقريبًا من خط التماس. ووفقا له، تم تسليم الصاروخ إلى متخصصين لدراسة تصميمه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
أقرا أيضا: بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديو
أقرا أيضا: الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
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