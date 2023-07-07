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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/ضابط-استخبارات-أمريكي-القوات-الروسية-تقضي-بسهولة-على-الجنود-الأوكرانيين-في-ساحة-المعركة-1078824957.html
ضابط استخبارات أمريكي: القوات الروسية تقضي بسهولة على الجنود الأوكرانيين في ساحة المعركة
ضابط استخبارات أمريكي: القوات الروسية تقضي بسهولة على الجنود الأوكرانيين في ساحة المعركة
صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه خلال الهجوم المضاد، تفقد الألوية القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أكثر من نصف قوتها. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:17+0000
2023-07-07T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون على "يوتيوب" : "يتم القضاء على الأوكرانيين ببساطة في ساحة المعركة. لا يوجد شيء يمكن أن يغير هذا الوضع".وفي وقت سابق، أشار ريتر إلى أن "الحرب ستنتهي بشروط روسيا"، معتبرًا أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق بنظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وبعد هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو سلاح أوكرانيا وتطيح بحكومة زيلينسكي.وفي وقت سابق، صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.اقرأ أيضا: قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-نظام-كييف-بدأ-يدرك-الحقيقة-المرة-1078823152.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط استخبارات أمريكي: القوات الروسية تقضي بسهولة على الجنود الأوكرانيين في ساحة المعركة

11:17 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه خلال الهجوم المضاد، تفقد الألوية القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أكثر من نصف قوتها.
وقال في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون على "يوتيوب" : "يتم القضاء على الأوكرانيين ببساطة في ساحة المعركة. لا يوجد شيء يمكن أن يغير هذا الوضع".

وفقًا للضابط الأمريكي، خلال الهجوم المضاد ضد الجيش الروسي، بلغت خسائر الألوية القتالية الأوكرانية 60% من القتلى والجرحى، لأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديهم تدريب كافٍ لاستخدام الأسلحة الغربية بشكل فعال.

وفي وقت سابق، أشار ريتر إلى أن "الحرب ستنتهي بشروط روسيا"، معتبرًا أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق بنظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وبعد هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو سلاح أوكرانيا وتطيح بحكومة زيلينسكي.
الوضع بالقرب من ماريوبول - قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تتفقد ما تركه الجيش الأوكراني من سلاح وذخيرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرة
10:33 GMT
وفي وقت سابق، صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
اقرأ أيضا: قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديو
اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
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