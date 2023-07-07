https://sputnikarabic.ae/20230707/عبد-اللهيان-علاقتنا-بروسيا-متميزة-ونتمسك-بشعار-لا-شرقية-ولا-غربية-1078829625.html

عبد اللهيان: علاقتنا بروسيا متميزة ونتمسك بشعار "لا شرقية ولا غربية"

عبد اللهيان: علاقتنا بروسيا متميزة ونتمسك بشعار "لا شرقية ولا غربية"

صرح وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بأن العلاقات بين إيران وروسيا هي علاقات استراتيجية ومتميزة، وأن الأولوية الأساسية لإيران هي الحفاظ على... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T12:53+0000

2023-07-07T12:53+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن عبد اللهيان قوله بأن بلاده تتعامل مع الغرب والشرق وجميع دول العالم في إطار المصالح الوطنية والتعاون، وأنهم سيحافظون على وجود قوي حيثما تكون هناك مصالح لإيران والشعب الإيراني، مؤكدا تمسك إيران بالشعار الرئيسي الوارد في الدستور وهو "لا شرقية ولا غربية".ولفت عبد اللهيان إلى أنه في السنوات الأخيرة، وخاصةً منذ تولي حكومة الرئيس الإيراني الحالي منصبه قبل نحو 22 شهرا، تم التوصل إلى اتفاقيات مهمة في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي والترانزيت والطاقة بين إيران وروسيا، وهذا يعود بالفائدة على الجانبين.أما بشأن الصراع في أوكرانيا، فأكد أمير عبد اللهيان أن علاقة إيران مع روسيا ليست ضد أي جانب، وأنهم "لم يقفوا إلى جانب أي طرف في الحرب".وأضاف أن إيران دعت الأطراف المتحاربة في أوكرانيا إلى التفاوض والسلام وتجنب الحرب، وأنهم يرفضون بشدة الاتهامات الكاذبة التي توجه لهم أحيانا من بعض الدول الغربية وأوكرانيا بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.واختتم وزير الخارجية الإيرانية حديثه، بالإشارة إلى أن توسع حلف الناتو نحو الشرق وروسيا هو جذر المشكلة في هذه الأزمة.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، يوم الثلاثاء الماضي، أن توسيع العلاقات مع جيران بلاده وخاصة مع روسيا، هي سياسة استراتيجية وأجندة رئيسية لطهران.وقال أحمديان لدى استقباله مساعد الرئيس الروسي، إيغور ليفيتين: "توسيع العلاقات مع الجيران، وخاصة مع روسيا، سياسة استراتيجية وأجندة رئيسية لإيران".وأضاف أحمديان: "تسريع تنفيذ المشروعات المتفق عليها بين البلدين، بما في ذلك استكمال ممر "شمال – جنوب"، والمذكرات الموقعة في مجال النفط والغاز، من أهم أولويات إيران في مجال التعاون الثنائي مع روسيا".

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