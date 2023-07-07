عربي
https://sputnikarabic.ae/20230707/عبد-اللهيان-هناك-قضايا-بعينها-نركز-عليها-في-علاقتنا-مع-السعودية-1078828040.html
عبد اللهيان: هناك قضايا بعينها نركز عليها في علاقتنا مع السعودية
عبد اللهيان: هناك قضايا بعينها نركز عليها في علاقتنا مع السعودية
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن بلاده تركز في علاقتها مع المملكة العربية السعودية على أوجه تعاون بعينها، أهمها الاقتصادي... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T12:35+0000
2023-07-07T12:35+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075584493_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e5e21c5eb6d17ca729abd4a89b2eb3bc.jpg
وجاءت تصريحات عبد اللهيان خلال مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، نقلتها وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، مشيرا خلالها إلى أن "الطرفين السعودي والإيراني يؤكدان على ضرورة التركيز بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه التقى بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكثر من مرة، آخرها في كيب تاون في جنوب أفريقيا، وفي طهران، ولفت خلال تلك اللقاءات إلى أن الجانبين يأخذان قضايا التعاون المشترك بالاعتبار، أهمها ملفات التعاون التجاري والاستثماري والسياحي.وقال عبد اللهيان:يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قام بزيارة العاصمة الإيرانية طهران في الآونة الأخيرة، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار. وفتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية. وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230704/وكالة-بدء-الاستعدادات-في-إيران-لإعادة-فتح-السفارة-السعودية-1078719676.html
https://sputnikarabic.ae/20230701/إيران-تكشف-تفاصيل-خطة-تطوير-الحقول-المشتركة-مع-السعودية-1078647426.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075584493_17:0:1154:853_1920x0_80_0_0_ee00d98ff60f6284eeb4587e86904620.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

عبد اللهيان: هناك قضايا بعينها نركز عليها في علاقتنا مع السعودية

12:35 GMT 07.07.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jamوزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jam
تابعنا عبرTelegramNabd
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن بلاده تركز في علاقتها مع المملكة العربية السعودية على أوجه تعاون بعينها، أهمها الاقتصادي والسياحي والاستثماري.
وجاءت تصريحات عبد اللهيان خلال مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، نقلتها وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، مشيرا خلالها إلى أن "الطرفين السعودي والإيراني يؤكدان على ضرورة التركيز بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري".
السفارة الإيرانية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
وكالة: بدء الاستعدادات في إيران لإعادة فتح السفارة السعودية
4 يوليو, 12:00 GMT
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه التقى بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكثر من مرة، آخرها في كيب تاون في جنوب أفريقيا، وفي طهران، ولفت خلال تلك اللقاءات إلى أن الجانبين يأخذان قضايا التعاون المشترك بالاعتبار، أهمها ملفات التعاون التجاري والاستثماري والسياحي.
وقال عبد اللهيان:
الحكومة الإيرانية تهتم بقضايا التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المختلفة، مع إعطاء الأولوية للجيران، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قام بزيارة العاصمة الإيرانية طهران في الآونة الأخيرة، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار. وفتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.
عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
إيران تكشف تفاصيل خطة تطوير الحقول المشتركة مع السعودية
1 يوليو, 12:01 GMT
وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала