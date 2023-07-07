https://sputnikarabic.ae/20230707/عبد-اللهيان-هناك-قضايا-بعينها-نركز-عليها-في-علاقتنا-مع-السعودية-1078828040.html

عبد اللهيان: هناك قضايا بعينها نركز عليها في علاقتنا مع السعودية

عبد اللهيان: هناك قضايا بعينها نركز عليها في علاقتنا مع السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن بلاده تركز في علاقتها مع المملكة العربية السعودية على أوجه تعاون بعينها، أهمها الاقتصادي... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T12:35+0000

2023-07-07T12:35+0000

2023-07-07T12:35+0000

إيران

أخبار إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075584493_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e5e21c5eb6d17ca729abd4a89b2eb3bc.jpg

وجاءت تصريحات عبد اللهيان خلال مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، نقلتها وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، مشيرا خلالها إلى أن "الطرفين السعودي والإيراني يؤكدان على ضرورة التركيز بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه التقى بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكثر من مرة، آخرها في كيب تاون في جنوب أفريقيا، وفي طهران، ولفت خلال تلك اللقاءات إلى أن الجانبين يأخذان قضايا التعاون المشترك بالاعتبار، أهمها ملفات التعاون التجاري والاستثماري والسياحي.وقال عبد اللهيان:يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قام بزيارة العاصمة الإيرانية طهران في الآونة الأخيرة، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار. وفتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية. وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230704/وكالة-بدء-الاستعدادات-في-إيران-لإعادة-فتح-السفارة-السعودية-1078719676.html

https://sputnikarabic.ae/20230701/إيران-تكشف-تفاصيل-خطة-تطوير-الحقول-المشتركة-مع-السعودية-1078647426.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار