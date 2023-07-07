https://sputnikarabic.ae/20230707/غوتيريش-يعارض-خطط-واشنطن-لتزويد-كييف-بقذائف-عنقودية-1078839496.html

غوتيريش يعارض خطط واشنطن لتزويد كييف بقذائف عنقودية

غوتيريش يعارض خطط واشنطن لتزويد كييف بقذائف عنقودية

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، في تعليق على خطط أمريكا لتزويد كييف بقذائف عنقودية، بأن الأمين العام، أنطونيو... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T18:28+0000

2023-07-07T18:28+0000

2023-07-07T18:28+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق: "يدعم الأمين العام للأمم المتحدة اتفاقية الذخائر العنقودية، ويريد من الدول أن تلتزم بشروط هذه الاتفاقية، لذلك فهو لا يريد أن يستمر استخدام الذخائر العنقودية في ساحة المعركة".وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن واشنطن تدرس تزويد نظام كييف بذخائر عنقودية.وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن تزويد أمريكا نظام كييف بذخائر عنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد.وقال نيبينزيا للصحفيين، ردا على سؤال للتعقيب على نية أمريكا بهذا الصدد: "هذه خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع".وأكدت رابطة "الحد من التسلح"، في وقت سابق، أن احتمال إرسال واشنطن ذخائر عنقودية إلى كييف، يهدد بتصعيد الصراع؛ وقد يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا.وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ السلاح إلى أوكرانيا من قبل الغرب، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20230707/واشنطن-تسليم-نظام-كييف-قنابل-عنقودية-قاتل-عشوائي-أباد-أطفال-الشرق-الأوسط-1078833814.html

https://sputnikarabic.ae/20230707/وزيرة-الخارجية-الألمانية-نعارض-إرسال-ذخائر-عنقودية-إلى-أوكرانيا-1078826464.html

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