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لبنان... قتيل و4 جرحى في إطلاق نار على مسجد شرقي البلاد
لبنان... قتيل و4 جرحى في إطلاق نار على مسجد شرقي البلاد
قُتل شخص وأصيب 4 آخرين في إطلاق نار على مسجد في البقاع شرقي لبنان، لدى خروج المصلين من صلاة الجمعة. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T13:27+0000
2023-07-07T13:27+0000
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وقالت صحيفة "النهار" المحلية، إن مسلحًا أطلق النار من سلاح رشاش لحظة خروج المصلين من مسجد "عكاشة" في بر الياس، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 4 آخرين.وذكرت قناة "المنار" أن أحد الشبان "أطلق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من مصلى يقع على طريق المكاوي في بر الياس، ما أدى إلى سقوط مواطن وجرح أربعة آخرين".وأضافت أن قوة من الجيش اللبناني وفرع المعلومات حضرت على الفور وقامت بمحاصرة مطلق النار، الذي بادر بإطلاق النار اتجاههم، ما دفعهم للرد عليه ما أدى إلى إصابته بقدميه.وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية خبر إصابة مطلق النار على المسجد، لدى اشتباكه مع قوات الجيش.ولم تُعرف بعد دوافع مطلق النار، وإن كانت وسائل إعلام لبنانية قد أشارت، نقلا عن جيرانه، إلى أنه كان يتصرف بغرابة خلال الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20190315/نيوزيلاندا-إطلاق-نار-داخل-مسجد-1039768105.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان

لبنان... قتيل و4 جرحى في إطلاق نار على مسجد شرقي البلاد

13:27 GMT 07.07.2023
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Bilal Hussein
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قُتل شخص وأصيب 4 آخرين في إطلاق نار على مسجد في البقاع شرقي لبنان، لدى خروج المصلين من صلاة الجمعة.
وقالت صحيفة "النهار" المحلية، إن مسلحًا أطلق النار من سلاح رشاش لحظة خروج المصلين من مسجد "عكاشة" في بر الياس، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 4 آخرين.
وذكرت قناة "المنار" أن أحد الشبان "أطلق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من مصلى يقع على طريق المكاوي في بر الياس، ما أدى إلى سقوط مواطن وجرح أربعة آخرين".
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وأضافت أن قوة من الجيش اللبناني وفرع المعلومات حضرت على الفور وقامت بمحاصرة مطلق النار، الذي بادر بإطلاق النار اتجاههم، ما دفعهم للرد عليه ما أدى إلى إصابته بقدميه.
وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية خبر إصابة مطلق النار على المسجد، لدى اشتباكه مع قوات الجيش.
ولم تُعرف بعد دوافع مطلق النار، وإن كانت وسائل إعلام لبنانية قد أشارت، نقلا عن جيرانه، إلى أنه كان يتصرف بغرابة خلال الفترة الماضية.
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