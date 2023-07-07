https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-نظام-كييف-بدأ-يدرك-الحقيقة-المرة-1078823152.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرة
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبقى لديها القدرات... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T10:33+0000
2023-07-07T10:33+0000
2023-07-07T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cfd7ed38e1c3e0b93d2b47a42b48ca75.jpg
وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب": "لا يمكن استخدام الدبابات، لا الألمانية ولا البريطانية ولا الفرنسية، لأن هناك قيود على ذلك. أخيرًا، بدأت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، ممثلة بـ(فاليري) زالوجني (القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية)، و(ألكسندر) سيرسكي (قائد القوات البرية الأوكرانية)، بالفعل في الحديث عن هذا الأمر".ووفقا له، بعد 32 يوما من القتال النشط، تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في القوى البشرية.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلام-الجيش-الأوكراني-يقر-بصعوبة-شن-هجوم-مضاد-لأن-الروس-يرصدون-كل-تحركاته-1078821570.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3a3df1df8f43bb7d9b32c7cc6337a13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرة
10:33 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبقى لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.
وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب
": "لا يمكن استخدام الدبابات، لا الألمانية ولا البريطانية ولا الفرنسية، لأن هناك قيود على ذلك. أخيرًا، بدأت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، ممثلة بـ(فاليري) زالوجني (القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية)، و(ألكسندر) سيرسكي (قائد القوات البرية الأوكرانية)، بالفعل في الحديث عن هذا الأمر".
وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها الآن ما يدمر التحصينات، وعلى الأرجح لن تكون هناك إمدادات من القاذفات والطائرات المقاتلة من الدول الغربية. وأضاف: "إذا لم يكن كل هذا موجودًا، فكيف تهاجم؟".
ووفقا له، بعد 32 يوما من القتال النشط، تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في القوى البشرية.
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.