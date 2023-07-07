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مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-نظام-كييف-بدأ-يدرك-الحقيقة-المرة-1078823152.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرة
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبقى لديها القدرات... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T10:33+0000
2023-07-07T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب": "لا يمكن استخدام الدبابات، لا الألمانية ولا البريطانية ولا الفرنسية، لأن هناك قيود على ذلك. أخيرًا، بدأت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، ممثلة بـ(فاليري) زالوجني (القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية)، و(ألكسندر) سيرسكي (قائد القوات البرية الأوكرانية)، بالفعل في الحديث عن هذا الأمر".ووفقا له، بعد 32 يوما من القتال النشط، تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في القوى البشرية.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلام-الجيش-الأوكراني-يقر-بصعوبة-شن-هجوم-مضاد-لأن-الروس-يرصدون-كل-تحركاته-1078821570.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرة

10:33 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 07.07.2023)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تتفقد ما تركه الجيش الأوكراني من سلاح وذخيرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تتفقد ما تركه الجيش الأوكراني من سلاح وذخيرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبقى لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.
وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب": "لا يمكن استخدام الدبابات، لا الألمانية ولا البريطانية ولا الفرنسية، لأن هناك قيود على ذلك. أخيرًا، بدأت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، ممثلة بـ(فاليري) زالوجني (القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية)، و(ألكسندر) سيرسكي (قائد القوات البرية الأوكرانية)، بالفعل في الحديث عن هذا الأمر".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها الآن ما يدمر التحصينات، وعلى الأرجح لن تكون هناك إمدادات من القاذفات والطائرات المقاتلة من الدول الغربية. وأضاف: "إذا لم يكن كل هذا موجودًا، فكيف تهاجم؟".

ووفقا له، بعد 32 يوما من القتال النشط، تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في القوى البشرية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الجيش الأوكراني يقر بصعوبة شن "هجوم مضاد" لأن الروس "يرصدون كل تحركاته"
09:25 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
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