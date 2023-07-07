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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-ارتكب-خطأ-غبيا-عندما-طالب-بالمزيد-من-الأسلحة-1078818599.html
مستشار سابق في "البنتاغون": زيلينسكي ارتكب خطأ غبيا عندما طالب بالمزيد من الأسلحة
مستشار سابق في "البنتاغون": زيلينسكي ارتكب خطأ غبيا عندما طالب بالمزيد من الأسلحة
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ارتكب خطأ خطيرًا بالنسبة له نفسه ولبلاده. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T07:10+0000
2023-07-07T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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ووفقا للعقيد ماكغريغور، حاول الرئيس الأوكراني مرة أخرى المراهنة على رفع المخاطر في الصراع مع روسيا، دون أن يدرك أن هذا لن ينقذه من الخسارة.وقال عبر قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب":وأضاف: "تخسر أوكرانيا منذ فترة طويلة، ماذا نحن نفعل؟ نحن نعد بأسلحة أكثر تطورًا ذات نطاقات أوسع. هذا جنون خالص، لأن كل ما ستؤدي إليه في النهاية هو تدمير النظام الأوكراني وكل ما تبقى من قواته المسلحة".وقال دوغلاس ماكغريغور، يوم الخميس، إن دول حلف شمال الأطلسي تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا. ووفقا له، فإن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل غزوًا مشتركًا محتملًا للجزء الغربي من أوكرانيا.أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230707/صحف-استيلاء-روسيا-على-صاروخ-كروز-البريطاني-ستورم-شادو-انتصارا-كبيرا-لروسيا-1078816643.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

مستشار سابق في "البنتاغون": زيلينسكي ارتكب خطأ غبيا عندما طالب بالمزيد من الأسلحة

07:10 GMT 07.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ "غراد" الروسية
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ارتكب خطأ خطيرًا بالنسبة له نفسه ولبلاده.
ووفقا للعقيد ماكغريغور، حاول الرئيس الأوكراني مرة أخرى المراهنة على رفع المخاطر في الصراع مع روسيا، دون أن يدرك أن هذا لن ينقذه من الخسارة.
وقال عبر قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب":

"سيخبرك أي مراهن في فيغاس أنه عندما تخسر، فإن الخطأ الأكبر هو الاستمرار في زيادة الرهان. لماذا تزيد الرهان عندما تكون غير محظوظ بشكل واضح؟ أوكرانيا تخسر".

وأضاف: "تخسر أوكرانيا منذ فترة طويلة، ماذا نحن نفعل؟ نحن نعد بأسلحة أكثر تطورًا ذات نطاقات أوسع. هذا جنون خالص، لأن كل ما ستؤدي إليه في النهاية هو تدمير النظام الأوكراني وكل ما تبقى من قواته المسلحة".
حطام صاروخ ستورم شادو بعد استهدافه لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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وقال دوغلاس ماكغريغور، يوم الخميس، إن دول حلف شمال الأطلسي تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا. ووفقا له، فإن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل غزوًا مشتركًا محتملًا للجزء الغربي من أوكرانيا.
أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
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