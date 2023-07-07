https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-ارتكب-خطأ-غبيا-عندما-طالب-بالمزيد-من-الأسلحة-1078818599.html
مستشار سابق في "البنتاغون": زيلينسكي ارتكب خطأ غبيا عندما طالب بالمزيد من الأسلحة
مستشار سابق في "البنتاغون": زيلينسكي ارتكب خطأ غبيا عندما طالب بالمزيد من الأسلحة
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ارتكب خطأ خطيرًا بالنسبة له نفسه ولبلاده. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T07:10+0000
2023-07-07T07:10+0000
2023-07-07T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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ووفقا للعقيد ماكغريغور، حاول الرئيس الأوكراني مرة أخرى المراهنة على رفع المخاطر في الصراع مع روسيا، دون أن يدرك أن هذا لن ينقذه من الخسارة.وقال عبر قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب":وأضاف: "تخسر أوكرانيا منذ فترة طويلة، ماذا نحن نفعل؟ نحن نعد بأسلحة أكثر تطورًا ذات نطاقات أوسع. هذا جنون خالص، لأن كل ما ستؤدي إليه في النهاية هو تدمير النظام الأوكراني وكل ما تبقى من قواته المسلحة".وقال دوغلاس ماكغريغور، يوم الخميس، إن دول حلف شمال الأطلسي تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا. ووفقا له، فإن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل غزوًا مشتركًا محتملًا للجزء الغربي من أوكرانيا.أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230707/صحف-استيلاء-روسيا-على-صاروخ-كروز-البريطاني-ستورم-شادو-انتصارا-كبيرا-لروسيا-1078816643.html
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العالم, روسيا
مستشار سابق في "البنتاغون": زيلينسكي ارتكب خطأ غبيا عندما طالب بالمزيد من الأسلحة
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ارتكب خطأ خطيرًا بالنسبة له نفسه ولبلاده.
ووفقا للعقيد ماكغريغور، حاول الرئيس الأوكراني مرة أخرى المراهنة على رفع المخاطر في الصراع مع روسيا، دون أن يدرك أن هذا لن ينقذه من الخسارة.
وقال عبر قناة "Judging Freedom
"على "يوتيوب":
"سيخبرك أي مراهن في فيغاس أنه عندما تخسر، فإن الخطأ الأكبر هو الاستمرار في زيادة الرهان. لماذا تزيد الرهان عندما تكون غير محظوظ بشكل واضح؟ أوكرانيا تخسر".
وأضاف: "تخسر أوكرانيا منذ فترة طويلة، ماذا نحن نفعل؟ نحن نعد بأسلحة أكثر تطورًا ذات نطاقات أوسع. هذا جنون خالص، لأن كل ما ستؤدي إليه في النهاية هو تدمير النظام الأوكراني وكل ما تبقى من قواته المسلحة".
وقال دوغلاس ماكغريغور، يوم الخميس، إن دول حلف شمال الأطلسي تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا. ووفقا له، فإن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل غزوًا مشتركًا محتملًا للجزء الغربي من أوكرانيا.