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مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/مشاهد-لاستحواذ-قوات-روسية-على-صاروخ-ستورم-شادو-بريطاني-بحالة-جيدة-صور-وفيديو-1078824620.html
مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
تداولت وسائل إعلام روسية ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق استحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" بحالة جيدة. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T10:56+0000
2023-07-07T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد الصاروخ بحالة جيدة وسليمة مع أجنحته وجسمه ورأسه الحربي، وقد سقط على الأرض في أحد الحقول.وانتشرت مشاهد أخرى لعملية نقل الصاروخ بعد وضعه في شاحنة، إذ ظهر الرأس الحربي بحالة سليمة وجيدة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو

10:56 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 07.07.2023)
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ "ستورم شادو/ سكالب" التي تستخدمها مقاتلات "رافال" الفرنسية
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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يتبع
تداولت وسائل إعلام روسية ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق استحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" بحالة جيدة.
وتظهر المشاهد الصاروخ بحالة جيدة وسليمة مع أجنحته وجسمه ورأسه الحربي، وقد سقط على الأرض في أحد الحقول.
وانتشرت مشاهد أخرى لعملية نقل الصاروخ بعد وضعه في شاحنة، إذ ظهر الرأس الحربي بحالة سليمة وجيدة.
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