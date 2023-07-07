https://sputnikarabic.ae/20230707/مشاهد-لاستحواذ-قوات-روسية-على-صاروخ-ستورم-شادو-بريطاني-بحالة-جيدة-صور-وفيديو-1078824620.html
مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
تداولت وسائل إعلام روسية ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق استحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" بحالة جيدة. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T10:56+0000
2023-07-07T10:56+0000
2023-07-07T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد الصاروخ بحالة جيدة وسليمة مع أجنحته وجسمه ورأسه الحربي، وقد سقط على الأرض في أحد الحقول.وانتشرت مشاهد أخرى لعملية نقل الصاروخ بعد وضعه في شاحنة، إذ ظهر الرأس الحربي بحالة سليمة وجيدة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
10:56 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
تداولت وسائل إعلام روسية ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق استحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" بحالة جيدة.
وتظهر المشاهد الصاروخ بحالة جيدة وسليمة مع أجنحته وجسمه ورأسه الحربي، وقد سقط على الأرض في أحد الحقول.
وانتشرت مشاهد أخرى لعملية نقل الصاروخ بعد وضعه في شاحنة، إذ ظهر الرأس الحربي بحالة سليمة وجيدة.