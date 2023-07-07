https://sputnikarabic.ae/20230707/مصرع-6-أشخاص-وإصابة-80-آخرين-إثر-اندلاع-حريق-داخل-دار-مسنين-في-إيطاليا-1078822894.html
مصرع 6 أشخاص وإصابة 80 آخرين إثر اندلاع حريق داخل دار مسنين في إيطاليا
مصرع 6 أشخاص وإصابة 80 آخرين إثر اندلاع حريق داخل دار مسنين في إيطاليا
أفادت وسائل إعلام إيطالية محلية، اليوم الجمعة، بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 80 آخرون إثر اندلاع حريق في دار لرعاية المسنين في مدينة ميلانو... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T10:14+0000
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سبوتنيك. وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش يوم الخميس).ولقي ستة أشخاص مصرعهم وتم نقل 81 الى المستشفى، من بينهم ثلاثة فى حالة حرجة، كما تعرض 40 شخصا آخر للتسمم بسبب نواتج الاحتراق، فيما ذكرت التقارير أن سبب الحريق لم يتحدد بعد، لكن رجال الإطفاء يعتقدون أنه كان حادثا عاديا.وفي وقت لاحق من اليوم، قال رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، إن الحريق اندلع في إحدى غرف دار رعاية المسنين، لكنه لم ينتشر في جميع أنحاء المبنى.وأضاف سالا: "الدخان هو الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، أما أسباب الحريق ما زالت مجهولة، لكن من الواضح أن الحريق لم يؤثر على الغرف الأخرى".في السياق ذاته، أفادت وكالة "أسكانيوز" الإيطالية أنه بعد حضور رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث اضطروا إلى إخراج الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التحرك بمفردهم من المبنى باستخدام أغطية الأسرة، مضيفة أنه كان هناك نحو 100 من هؤلاء المرضى.
https://sputnikarabic.ae/20230623/نحو-40-مفقودا-في-غرق-قارب-مهاجرين-في-إيطاليا-1078439190.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, الأخبار
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 80 آخرين إثر اندلاع حريق داخل دار مسنين في إيطاليا
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أفادت وسائل إعلام إيطالية محلية، اليوم الجمعة، بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 80 آخرون إثر اندلاع حريق في دار لرعاية المسنين في مدينة ميلانو الإيطالية.
سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش يوم الخميس).
ولقي ستة أشخاص مصرعهم وتم نقل 81 الى المستشفى، من بينهم ثلاثة فى حالة حرجة، كما تعرض 40 شخصا آخر للتسمم بسبب نواتج الاحتراق، فيما ذكرت التقارير أن سبب الحريق لم يتحدد بعد، لكن رجال الإطفاء يعتقدون أنه كان حادثا عاديا.
وفي وقت لاحق من اليوم، قال رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، إن الحريق اندلع في إحدى غرف دار رعاية المسنين، لكنه لم ينتشر في جميع أنحاء المبنى.
وأضاف سالا: "الدخان هو الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، أما أسباب الحريق ما زالت مجهولة، لكن من الواضح أن الحريق لم يؤثر على الغرف الأخرى".
في السياق ذاته، أفادت وكالة "أسكانيوز" الإيطالية أنه بعد حضور رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث اضطروا إلى إخراج الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التحرك بمفردهم من المبنى باستخدام أغطية الأسرة، مضيفة أنه كان هناك نحو 100 من هؤلاء المرضى.