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https://sputnikarabic.ae/20230707/مواطن-جزائري-يحيي-جيش-بلاده-بالهندام-العسكري-الكامل-أمام-برج-إيفل-فيديو-1078836565.html
مواطن جزائري يحيي جيش بلاده "بالهندام العسكري الكامل" أمام برج إيفل... فيديو
مواطن جزائري يحيي جيش بلاده "بالهندام العسكري الكامل" أمام برج إيفل... فيديو
رزحت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي عقودا طويلة قدمت خلالها مئات آلاف الشهداء، وحاول المحتل التأثير على ثقافة وانتماء الشعب الذي أبى إلا أن يحافظ على هويته... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T16:32+0000
2023-07-07T16:32+0000
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وبلور مواطن جزائري تجذر انتمائه بتأديته تحية عسكرية أمام برج إيفل في باريس، ردد خلالها هتافات عناصر الجيش الجزائري والأناشيد الوطنية.وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.وأدى الشاب الجزائري "عرضه العسكري" في ذكرى استقلال بلاده الموافق لتاريخ 5 يوليو/ تموز.
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الجزائر, نادي الفيديو, العالم العربي
الجزائر, نادي الفيديو, العالم العربي

مواطن جزائري يحيي جيش بلاده "بالهندام العسكري الكامل" أمام برج إيفل... فيديو

16:32 GMT 07.07.2023
© AP Photo / Francois Moriبرج إيفل إغلاق عام
برج إيفل إغلاق عام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Francois Mori
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رزحت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي عقودا طويلة قدمت خلالها مئات آلاف الشهداء، وحاول المحتل التأثير على ثقافة وانتماء الشعب الذي أبى إلا أن يحافظ على هويته وتمسكه بترابه.
وبلور مواطن جزائري تجذر انتمائه بتأديته تحية عسكرية أمام برج إيفل في باريس، ردد خلالها هتافات عناصر الجيش الجزائري والأناشيد الوطنية.
وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
وأدى الشاب الجزائري "عرضه العسكري" في ذكرى استقلال بلاده الموافق لتاريخ 5 يوليو/ تموز.
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