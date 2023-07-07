https://sputnikarabic.ae/20230707/موز-معدل-وراثيا-ينقذ-ملايين-الأرواح-1078828338.html
موز معدل وراثيا ينقذ ملايين الأرواح
موز معدل وراثيا ينقذ ملايين الأرواح
توصل العلماء إلى إمكانية إنتاج موز معدل وراثيا يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، وخاصة "فيتامين أ"، على شكل ما يسمى "سوبربانانا". 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T12:45+0000
2023-07-07T12:45+0000
2023-07-07T12:45+0000
مجتمع
علوم
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تعاني العديد من البلدان الفقيرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا من نقص حاد في "فيتامين أ"، ما يعيق نمو الأطفال، ويسبب العمى ويضعف المقاومة للأمراض القاتلة القابلة للشفاء مثل الإسهال والحصبة.وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 190 مليون طفل في سن ما قبل المدرسة في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص في "فيتامين أ" وسوء التغذية مسؤول عن 6 % من وفيات الطفولة المبكرة في أفريقيا وحدها.وبحسب مجلة "مالوسيرس ساينس" العلمية، يذكر أن مجموعة من الباحثين من مختبرات البحوث الزراعية الوطنية في دولة أفريقية، بالتعاون مع عالم الزراعة الأسترالي جيمس، درسوا إمكانية إنتاج موز معدل وراثيا يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لمكافحة سوء التغذية.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبدال الموز بنجاح بمكملات غذائية للبشر.وتعد أوغندا هي واحدة من العديد من البلدان الأفريقية التي تعاني من سوء التغذية، ولكنها يمكن أن تكون أيضا مصدرا للعلاج بسبب الإنتاج الكبير للموز.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الذكاء-الاصطناعي-يقتحم-مجال-استنباط-الأدوية-المضادة-للشيخوخة-1078826158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
موز معدل وراثيا ينقذ ملايين الأرواح
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توصل العلماء إلى إمكانية إنتاج موز معدل وراثيا يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، وخاصة "فيتامين أ"، على شكل ما يسمى "سوبربانانا".
تعاني العديد من البلدان الفقيرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا من نقص حاد في "فيتامين أ"، ما يعيق نمو الأطفال، ويسبب العمى ويضعف المقاومة للأمراض القاتلة القابلة للشفاء مثل الإسهال والحصبة.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 190 مليون طفل في سن ما قبل المدرسة في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص في "فيتامين أ" وسوء التغذية مسؤول عن 6 % من وفيات الطفولة المبكرة في أفريقيا وحدها.
وبحسب مجلة "مالوسيرس ساينس
" العلمية، يذكر أن مجموعة من الباحثين من مختبرات البحوث الزراعية الوطنية في دولة أفريقية، بالتعاون مع عالم الزراعة الأسترالي جيمس، درسوا إمكانية إنتاج موز معدل وراثيا يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لمكافحة سوء التغذية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبدال الموز بنجاح بمكملات غذائية للبشر.
وتعد أوغندا هي واحدة من العديد من البلدان الأفريقية التي تعاني من سوء التغذية، ولكنها يمكن أن تكون أيضا مصدرا للعلاج بسبب الإنتاج الكبير للموز.