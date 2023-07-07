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https://sputnikarabic.ae/20230707/نتائج-بعثات-الأمم-المتحدة-في-أفريقيا-1078819754.html
نتائج بعثات الأمم المتحدة في أفريقيا
نتائج بعثات الأمم المتحدة في أفريقيا
مع ازدياد عدد الدول الأفريقية التي تعاني من الصراعات وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية القاسية، أعلنت الأمم المتحدة أن من بين أهداف بعثاتها تعزيز حقوق الإنسان... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T08:20+0000
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أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح نظرة عامة على بعثات الأمم المتحدة في مختلف المناطق الحساسة في القارة الأفريقية ونتائجها.
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انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, инфографика
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, инфографика

نتائج بعثات الأمم المتحدة في أفريقيا

08:20 GMT 07.07.2023
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مع ازدياد عدد الدول الأفريقية التي تعاني من الصراعات وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية القاسية، أعلنت الأمم المتحدة أن من بين أهداف بعثاتها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال الوجود على الأراضي الأفريقية، ودعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح نظرة عامة على بعثات الأمم المتحدة في مختلف المناطق الحساسة في القارة الأفريقية ونتائجها.
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