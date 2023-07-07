https://sputnikarabic.ae/20230707/نتنياهو-من-يجرؤ-على-سفك-دماء-الإسرائيليين-سيجد-نفسه-في-القبر-أو-السجن-1078825731.html

نتنياهو: من يجرؤ على سفك دماء الإسرائيليين سيجد نفسه في القبر أو السجن

نتنياهو: من يجرؤ على سفك دماء الإسرائيليين سيجد نفسه في القبر أو السجن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن "أي إرهابي يجرؤ على سفك دماء الإسرائيليين سيجد نفسه في القبر أو السجن". 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T11:54+0000

2023-07-07T11:54+0000

2023-07-07T11:54+0000

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وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي" 0404"، اليوم الجمعة، أن تصريحات نتنياهو جاءت تعليقا على مقتل فلسطينيين اثنين في مدينة نابلس، في وقت سابق، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمدينة.وأكد الموقع أن نتنياهو قد هنأ قواته العسكرية بمقتل فلسطينيين اثنين، مجددا تهديده بقتل أي "إرهابي" يجرؤ على إراقة دماء الإسرائيليين قائلًا: "إن أي إرهابي يجرؤ على سفك دماء الإسرائيليين سيجد نفسه في القبر أو السجن".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قُتل فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة نابلس في الضفة الغربية.وأفادت وكالة "شهاب"، اليوم الجمعة، بمقتل شابين فلسطينيين اثنين بعد اشتباكهما مع قوات الجيش الإسرائيلي التي حاصرت منزلا يوجدان فيه ضمن حارة حبلة في البلدة القديمة في نابلس، مؤكدة مقتل كل من الشابين الفلسطينيين، خيري شاهين، وحمزة مقبول، برصاص الجيش الإسرائيلي، مضيفة أن قوة كبيرة من الجيش تسللت إلى الحارة الشرقية في البلدة القديمة وحاصرت بعض المنازل، وأن القتيلين تصدا لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي عزز من قواته العسكرية في مدينة نابلس، واقتحم بعض الحارات القديمة فيها، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة في سماء نابلس.ومن جانبها، أوضحت القناة الـ"13" الإسرائيلية أن فلسطينيين اثنين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس.وفي سياق متصل، انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ سنوات.وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20230707/مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-نابلس-1078819090.html

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