https://sputnikarabic.ae/20230707/واشنطن-تسليم-نظام-كييف-قنابل-عنقودية-قاتل-عشوائي-أباد-أطفال-الشرق-الأوسط-1078833814.html

واشنطن تسليم نظام كييف قنابل عنقودية... "قاتل عشوائي" أباد أطفال الشرق الأوسط

واشنطن تسليم نظام كييف قنابل عنقودية... "قاتل عشوائي" أباد أطفال الشرق الأوسط

يضغط نظام كييف، على خلفية الشلل الذي مني به في "هجومه المضاد" المزعوم، من أجل الحصول على القنابل العنقودية من واشنطن، على الرغم من خطورة هذه القنابل على... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T14:32+0000

2023-07-07T14:32+0000

2023-07-07T14:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وبعد أشهر من المداولات حول هذه القضية، من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيام وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإرسال هذه الذخائر الخطيرة إلى الجانب الأوكراني.وتعتبر القنابل العنقودية من الأسلحة الخطيرة نتيجة تهديدها آلاف المدنيين، وتصنف من الأسلحة الفتاكة ذات المدى الطويل، حيث يبقى تأثيرها المتفجر لسنوات بعد انتهاء الصراعات، وهو ما لوحظ في منطقة الشرق الأوسط بعد استخدام أمريكا وحلف الناتو لهذه الأسلحة."قاتيل عشوائي" يبيد الأطفالوتبقى القنابل الصغيرة التي تنتشر من هذه القنابل فعالة بعد تبعثرها على الأرض، لتحصد أرواح الأطفال والمواطنين لسنوات لاحقة.القنابل التي وصفها مراقبون بـ"القاتل العشوائي"، بسبب احتوائها على آلاف القنابل الصغيرة المتفجرة، قد تسلمها واشنطن للجانب الأوكراني ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار، وفقًا لمصادر نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية.وأشارت المصادر إلى أن سحب الأسلحة المثيرة للجدل من مخزونات وزارة الدفاع بموجب بند من قانون المساعدات الخارجية سيتم الإعلان عنه اليوم الجمعة، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.ونوهت بعض المصادر إلى أن هذه الخطوة ستتجاوز القانون الأمريكي الذي يحظر إنتاج أو استخدام أو نقل الذخائر العنقودية بمعدل فشل يزيد عن 1%. ومع ذلك، فإن ذلك سيسمح لبايدن بتقديم المساعدة العسكرية في تحد للقوانين الحالية أو قيود تصدير الأسلحة، طالما أن القرار يعتبر في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.ما هي القنبلة العنقودية؟استلهمت القنبلة اسمها من طبيعة عمليها، حيث تحتوي القنبلة الواحدة على "عناقيد من القنابل"، وتفتح في الهواء لتخرج منها قنابل صغيرة.وقد تسقط هذه القنابل في التربة وتبقى على حالتها القابلة للانفجار لسنوات طويلة، وتتخفى بين الأحجار والأتربة، الأمر الذي يجعها آلة قتل للأطفال بالدرجة الأولى، وهو ما حدث لأطفال العراق بعد قصف بعض المناطق بطائرات أمريكية.الذخائر العنقودية التي سوف تسلم لنظام كييفالنوع الرئيسي من الذخائر العنقودية التي يُقال إنه تم تسليمها لنظام كييف هو قذيفة المدفعية "M864" التي تم إنتاجها لأول مرة في عام 1987، ويتم إطلاقها من مدافع هاوتزر عيار 155 ملم والتي قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بضخها إلى أوكرانيا بها بالفعل.ولدى قذيفة المدفعية هذه معدل "فشل" أو "فشل" يبلغ 6%، وفقا لآخر تقدير متاح للجمهور صادر عن البنتاغون منذ 20 عاما.وهذا يعني أن ما لا يقل عن أربع من الذخائر الصغيرة الـ 72 التي تحملها هذه القذيفة من المحتمل أن تظل غير منفجرة، ومنتشرة على مساحة تقارب 22500 متر مربع.ونقلت التقارير عن مسؤول دفاعي لم يذكر اسمه قوله: "نحن على علم بالمعلومات ... التي تشير إلى أن بعض الذخائر ذاتية الدفع ثنائية الغرض ذات العيار 155 ملم لديها معدلات تفجير أعلى".

https://sputnikarabic.ae/20230707/وزيرة-الخارجية-الألمانية-نعارض-إرسال-ذخائر-عنقودية-إلى-أوكرانيا-1078826464.html

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