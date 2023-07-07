https://sputnikarabic.ae/20230707/وزيرة-الخارجية-الألمانية-نعارض-إرسال-ذخائر-عنقودية-إلى-أوكرانيا-1078826464.html

وزيرة الخارجية الألمانية: نعارض إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

وزيرة الخارجية الألمانية: نعارض إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، أن بلادها تعارض إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا. 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T12:04+0000

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وقالت بيربوك في تصريحات صحفية، خلال مؤتمر للمناخ في فيينا، إن ألمانيا تعارض ذلك بصفتها من بين الدول الموقعة على الاتفاقية التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية.وأضافت الوزيرة الألمانية: "تابعت التقارير الإعلامية... بالنسبة لنا كدولة طرف في اتفاقية أوسلو، فالاتفاقية تنطبق في هذه الحالة".تأتي تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، بعد يوم، من إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.وأمس الخميس، تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة تعتزم اختيار الذخائر العنقودية لأوكرانيا بعناية كبيرة.وأضاف: "سنعطي الأفضلية للقذائف ذات المُعامل المنخفض للقنابل غير المنفجرة".وأكد أن ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة، في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الأنواع التي قد تتسلمها أوكرانيا "لن تتضمن أنواعا قديمة بمعدل فشل أكثر من 2.35%".وفي وقت سابق اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد.وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت، يوم أمس الخميس، عن مصدر في الرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية.ووفق تقارير أمريكية، فقد شكل مسؤولون أوكرانيون "ضغوطا" على الولايات المتحدة لتسليم هذا النوع من الذخائر، منذ العام الماضي، بحجة توفير المزيد من الذخيرة لأنظمة المدفعية والصواريخ، التي يتلقونها من الغرب، ما يساعد في تقليص التفوق العددي لروسيا في المدفعية.وذكرت التقارير أن عددا من المشرعين الأمريكيين طالبوا بايدن بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدة كييف على الهجوم المضاد.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

https://sputnikarabic.ae/20230706/البيت-الأبيض-إمداد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-قيد-الدراسة-1078810508.html

https://sputnikarabic.ae/20230706/البنتاغون-يتعهد-بإمداد-كييف-بذخائر-عنقودية-ذات-فعالية-كبيرة-1078813240.html

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