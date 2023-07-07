https://sputnikarabic.ae/20230707/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تصف-لقاءها-مع-رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-في-بكين-بـصريح-وبناء-1078831845.html

وزيرة الخزانة الأمريكية تصف لقاءها مع رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين بـ"صريح وبناء"‏

وزيرة الخزانة الأمريكية تصف لقاءها مع رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين بـ"صريح وبناء"‏

التقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في ‏اليوم الأول من زيارتها إلى بكين.‏ 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T13:37+0000

2023-07-07T13:37+0000

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وجاء في بيان لـ"الخزانة الأمريكية": "التقت يلين، اليوم، برئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، وكان الاجتماع صريحا وبناء، وجزءا من الجهود الجارية لتنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، لتعميق المناقشات الثنائية، بعد الاجتماع الذي عقد بينهما، في شهر نوفمبر الماضي".وأضاف: "خلال اللقاء، أعربت يلين عن رغبة إدارة بايدن في السعي وراء منافسة اقتصادية صحية مع الصين، وأكدت على حاجة البلدين للتواصل عن كثب بشأن القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، بما في ذلك أزمة الديون في الاقتصادات المنخفضة الدخل والناشئة، وتمويل المناخ"، وفقا للبيان الأمريكي.من ناحية أخرى، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة، عن قلق أمريكا من ضوابط التصدير التي فرضتها الصين أخيرا على العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الرقائق الدقيقة، وذلك في مناقشة مائدة مستديرة مع أكثر من 10 شركات أمريكية تعمل في الصين، من استضافة غرفة التجارة الأمريكية في الصين.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الصين أن جميع مشتري اثنين من معادن صناعة الرقائق لديها، وهما الجاليوم والجرمانيوم، سيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تصاريح تصدير، بدءا من 1 أغسطس/ آب المقبل، وهي خطوة اعتبرتها أمريكا بمثابة انتقام من القيود الغربية على وصول بكين إلى معدات تصنيع الرقائق المتقدمة.وقالت يلين، في مناقشة المائدة المستديرة:وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد وصلت إلى الصين، أمس الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام، من أجل تحسين العلاقات بين بلادها وبكين، وكذلك الاتصالات بين البلدين، التي شهدت توترا خلال الأشهر الماضية.وتعد رحلة يلين، المستمرة حتى يوم الأحد الموافق 9 يوليو/ تموز الجاري، هي الأولى لها في الصين كوزيرة للخزانة، وتأتي بعد أسابيع فقط من قيام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بزيارة نادرة للبلاد.وستشهد الزيارة سعي جانيت يلين، لتوسيع خطوط المراسلات وتجنب سوء الاتصالات بين بلادها والصين، وتوسيع التعاون في الاقتصاد العالمي، وتغير المناخ وأزمة الديون الأمريكية، وغيرها من القضايا، وفقا لمسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية.وفي تعليق الصين على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى بكين، قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فينغ، إن "الصين تأمل أن تجتمع مع أمريكا في منتصف الطريق، وأن ينفذا بشكل كامل التوافق المهم بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، وأن يزيلا التدخلات في الإجراءات، ويديرا خلافاتهما، وأن يعززا الحوار بينهما بإخلاص، وأن ينفذا التعاون لوقف التدهور وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

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