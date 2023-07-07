https://sputnikarabic.ae/20230707/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يتهم-الحكومة-السورية-بنشر-المخدرات-وزعزعة-الاستقرار-الإقليمي-1078834220.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم الحكومة السورية بنشر المخدرات وزعزعة الاستقرار الإقليمي
وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم الحكومة السورية بنشر المخدرات وزعزعة الاستقرار الإقليمي
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الجمعة، الحكومة السورية بـ "نشر المخدرات وزعزعة الاقتصاد الإقليمي"، وفق قوله. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T14:56+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات في الشرق الأوسط، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقال كوهين: "النظام السوري ينشر المخدرات ويزعزع الاستقرار الإقليمي"، دون أن يقدم الوزير الإسرائيلي أي أدلة على ادعاءاته.وأضاف أن "آفة المخدرات تؤدي إلى تدهور كثير من الشباب ووصولهم إلى الإدمان وإلى حياة الجريمة وفي كثير من الأحيان إلى الإرهاب، والمذنب الرئيسي في نشر المخدرات هو نظام الأسد ويجب أن يحاسب على أفعاله وفرض عقوبات كبيرة"، على حد تعبيره.وتابع كوهين: "على دول المنطقة المعتدلة حشد قواها ومواردها ومحاربة هذه الظاهرة. عرضت المساعدة الإسرائيلية في مجالات كشف المخدرات، وتعزيز المعابر الحدودية ومكافحة توزيع المخدرات".من جانبه، قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن المؤتمر الذي يستضيفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.ونقلت القناة "14" الإسرائيلية عن كوهين، أن "سوريا هي الموزع الرئيسي لمخدر الكبتاغون الذي يحظى بشعبية بين عناصر تنظيم داعش في المنطقة، ويؤدي في الواقع إلى زعزعة الاستقرار ويشجع الإرهاب والجريمة".ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من الحكومة السورية حول اتهامات الوزير الإسرائيلي، لكن دمشق تؤكد دائما تصديها لظاهرة انتشار المخدرات، وتطلق بشكل دوري حملات أمنية واسعة النطاق لمكافحتها وضبط مروجيها.
https://sputnikarabic.ae/20210505/ضبط-شحنة-مخدرات-مخبأة-ضمن-أبواب-تكسي-وسط-سوريا-فيديو-وصور-1048891499.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم الحكومة السورية بنشر المخدرات وزعزعة الاستقرار الإقليمي
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اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الجمعة، الحكومة السورية بـ "نشر المخدرات وزعزعة الاقتصاد الإقليمي"، وفق قوله.
جاء ذلك خلال مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات في الشرق الأوسط، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقال كوهين: "النظام السوري ينشر المخدرات ويزعزع الاستقرار الإقليمي"، دون أن يقدم الوزير الإسرائيلي أي أدلة على ادعاءاته.
وأضاف أن "آفة المخدرات تؤدي إلى تدهور كثير من الشباب ووصولهم إلى الإدمان وإلى حياة الجريمة وفي كثير من الأحيان إلى الإرهاب، والمذنب الرئيسي في نشر المخدرات هو نظام الأسد ويجب أن يحاسب على أفعاله وفرض عقوبات كبيرة"، على حد تعبيره.
وتابع كوهين: "على دول المنطقة المعتدلة حشد قواها ومواردها ومحاربة هذه الظاهرة. عرضت المساعدة الإسرائيلية في مجالات كشف المخدرات، وتعزيز المعابر الحدودية ومكافحة توزيع المخدرات".
من جانبه، قال موقع "واللا
" الإسرائيلي، إن المؤتمر الذي يستضيفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
ونقلت القناة
"14" الإسرائيلية عن كوهين، أن "سوريا هي الموزع الرئيسي لمخدر الكبتاغون الذي يحظى بشعبية بين عناصر تنظيم داعش في المنطقة، ويؤدي في الواقع إلى زعزعة الاستقرار ويشجع الإرهاب والجريمة".
ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من الحكومة السورية حول اتهامات الوزير الإسرائيلي، لكن دمشق تؤكد دائما تصديها لظاهرة انتشار المخدرات
، وتطلق بشكل دوري حملات أمنية واسعة النطاق لمكافحتها وضبط مروجيها.