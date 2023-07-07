https://sputnikarabic.ae/20230707/وزير-الخارجية-العماني-ينقل-رسالة-من-السلطان-هيثم-بن-طارق-إلى-الرئيس-الفلسطيني-1078825155.html
وزير الخارجية العماني ينقل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الفلسطيني
وزير الخارجية العماني ينقل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الفلسطيني
وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اليوم الجمعة، إلى فلسطين، على متن طائرة مروحية أردنية، وذلك للتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:26+0000
2023-07-07T11:26+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الوزير العماني توجه فور وصوله إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.وأضافت أن البوسعيدي زار ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة.وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنقل رسالة من سلطان عمان هيثم بن طارق.ووفقا للوكالة، تتناول الرسالة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.يذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام" مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
https://sputnikarabic.ae/20230706/غوتيريش-حل-الدولتين-وإنهاء-الاحتلال-هو-الضمان-الأساسي-لأمن-إسرائيل-1078813690.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية العماني ينقل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الفلسطيني
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وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اليوم الجمعة، إلى فلسطين، على متن طائرة مروحية أردنية، وذلك للتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.
وذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الوزير العماني توجه فور وصوله إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.
وأضافت أن البوسعيدي زار ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة.
وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنقل رسالة من سلطان عمان
هيثم بن طارق.
ووفقا للوكالة، تتناول الرسالة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني
وقضيته العادلة.
يذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام" مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.