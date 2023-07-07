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https://sputnikarabic.ae/20230707/-حرق-علم-السويد-وإسرائيل-وسط-بيروت-احتجاجا-على-حرق-نسخة-من-القرآن-ونصرة-لجنين--1078831671.html
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على "حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على "حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
نفذ المئات من المصلين وقفة أمام مسجد الأمين وسط بيروت، عقب صلاة الجمعة اليوم، وذلك احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في السويد ونصرة لجنين. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T13:25+0000
2023-07-07T13:25+0000
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ورفع المشاركون لافتة كتب عليها "قاطعوا البضائع السويدية"، وأقدموا على حرق العلم السويدي احتجاجا على سماح السويد للعراقي "سلوان موميكا" وهو أحد المقيمين فيها، بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير في العاصمة ستوكهولم.وحرق المحتجين أيضا العلم الإسرائيلي نصرة لجنين.وقال عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان، الدكتور عبد القادر علي، لـ"سبوتنيك"، إن "الوقفة هي مزدوجة نصرة للقرآن الكريم الذي يعمل الغرب دائما على محاربته عبر السماح بحرق نسخ من القرآن الكريم باسم حرية الرأي والتعبير كما حصل في السويد والدنمارك، في حين أن المقدسات لا تدخل من ضمن حرية الرأي والتعبير".وأضاف: "نحن اليوم نقف نصرة لكتاب الله عز وجل ونتتصر له، وفي الوقت عينه نقف مع إخواننا في فلسطين وتحديدا في جنين الصامدة والمقاومة، التي تواجه العدو المدجج بكل قوة وبصدور أبنائها العارية".
https://sputnikarabic.ae/20230706/بعد-واقعة-المصحف-السويد-تدرس-تجريم-حرق-الكتب-المقدسة-1078808325.html
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حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على "حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"

13:25 GMT 07.07.2023
© Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Abdul Kader Albay
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حصري
نفذ المئات من المصلين وقفة أمام مسجد الأمين وسط بيروت، عقب صلاة الجمعة اليوم، وذلك احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في السويد ونصرة لجنين.
ورفع المشاركون لافتة كتب عليها "قاطعوا البضائع السويدية"، وأقدموا على حرق العلم السويدي احتجاجا على سماح السويد للعراقي "سلوان موميكا" وهو أحد المقيمين فيها، بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير في العاصمة ستوكهولم.
وحرق المحتجين أيضا العلم الإسرائيلي نصرة لجنين.
وقال عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان، الدكتور عبد القادر علي، لـ"سبوتنيك"، إن "الوقفة هي مزدوجة نصرة للقرآن الكريم الذي يعمل الغرب دائما على محاربته عبر السماح بحرق نسخ من القرآن الكريم باسم حرية الرأي والتعبير كما حصل في السويد والدنمارك، في حين أن المقدسات لا تدخل من ضمن حرية الرأي والتعبير".
أنصار مقتدى الصدر يحرقون علم السويد وعلم المثلية أمام سفارة السويد في بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
بعد واقعة المصحف... السويد تدرس تجريم حرق الكتب المقدسة
أمس, 15:56 GMT
© Abdul Kader Albay
 حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين - سبوتنيك عربي
1/5
© Abdul Kader Albay
© Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين - سبوتنيك عربي
2/5
© Abdul Kader Albay
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
© Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين - سبوتنيك عربي
3/5
© Abdul Kader Albay
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفة احتجاجية على حرق نسخة للقرآن في السويد ونصرة لجنين أمام مسجد الأمين وسط بيروت، لبنان
وقفة احتجاجية على حرق نسخة للقرآن في السويد ونصرة لجنين أمام مسجد الأمين وسط بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقفة احتجاجية على حرق نسخة للقرآن في السويد ونصرة لجنين أمام مسجد الأمين وسط بيروت، لبنان
© Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين - سبوتنيك عربي
5/5
© Abdul Kader Albay
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
1/5
© Abdul Kader Albay
2/5
© Abdul Kader Albay
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
3/5
© Abdul Kader Albay
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقفة احتجاجية على حرق نسخة للقرآن في السويد ونصرة لجنين أمام مسجد الأمين وسط بيروت، لبنان
5/5
© Abdul Kader Albay
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
وأضاف: "نحن اليوم نقف نصرة لكتاب الله عز وجل ونتتصر له، وفي الوقت عينه نقف مع إخواننا في فلسطين وتحديدا في جنين الصامدة والمقاومة، التي تواجه العدو المدجج بكل قوة وبصدور أبنائها العارية".
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