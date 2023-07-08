https://sputnikarabic.ae/20230708/أمازون-البريطانية-تكسر-الحصار-وتدخل-سوق-النفط-في-سوريا-1078862898.html

"أمازون" البريطانية تكسر الحصار وتدخل سوق النفط في سوريا

"أمازون" البريطانية تكسر الحصار وتدخل سوق النفط في سوريا

إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية التي تكتنف العلاقات السورية مع العالم، تسعى العديد من الشركات الأوربية إلى كسر الحصار المفروض على البلاد، والدخول مجددا... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T14:20+0000

2023-07-08T14:20+0000

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كشف المدير التنفيذي لشركة "أمازون" البريطانية، المتخصصة في الزيوت المعدنية والمحركات، سامر قطشة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عن أن شركته تقوم بالتحضيرات النهائية "لافتتاح فرع لنا في سوريا".وأوضح المدير التنفيذي لـ"أمازون": "بعد الانفتاح الجديد الذي اكتنف علاقات سورية مع العديد من الدول العربية والأجنبية، قمنا بدراسة السوق السوري وكانت النتيجة أنها أسواق واعدة، وبالأخص لأنها في مرحلة إعادة إعمار وهي بحاجة إلى العديد من الشركات الأجنبية لتقف إلى جانبها"، لافتًا أن "السوق قادرة على استيعاب مئات الشركات ضمن التسهيلات المقدمة".وبين مدير الشركة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أن "العديد من الشركات لا زالت تتخوف من العقوبات الاقتصادية على سوريا"، مستدركا قوله: "اليوم نلاحظ أن النظام العالمي يمر بتحوّلات كبرى وتوازنات جديدة توحي بتغيير القواعد، والتي بدورها ستنعكس بعمق على طريقة تعامل الدول الغربية مع الحصار المفروض على سوريا".وبحسب قطشة، فإن شركته قامت بوضع برنامج عمل منذ لحظة وصولها إلى دمشق، حيث سيكون هناك اجتماعات مع المدن الصناعية، وسيتم توقيع العديد من العقود، إضافةً إلى الاجتماعات مع العديد من الوزارات واتحاد الغرف الصناعية والتجارية في سوريا.

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