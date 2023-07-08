https://sputnikarabic.ae/20230708/أمريكا-6-قتلى-في-حادث-تحطم-طائرة-جنوب-كاليفورنيا-1078867298.html
أمريكا.. 6 قتلى في حادث تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا
أمريكا.. 6 قتلى في حادث تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا
لقي ستة أشخاص حتفهم بعد تحطم طائرة فوق حقل جنوب كاليفورنيا، صباح يوم السبت، قبل أن تشتعل فيها النيران. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T17:23+0000
2023-07-08T17:23+0000
2023-07-08T17:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104062/96/1040629609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64a7b6d9426edc5eb4c0914a776f4b32.jpg
تحطمت الطائرة قرب مطار في مدينة موريتا في ولاية كاليفورنيا في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد، الواقعة بين لوس أنجلوس وسان دييغو، واشتعلت النيران في الطائرة مع ما يقرب من فدان من الأراضي الزراعية.كانت الرحلة قد غادرت في الأصل من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تتحطم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". كانت الطائرة المنكوبة من طراز "Cessna C550"، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.وحددت أطقم الطوارئ مقتل الركاب الستة الذين كانوا على متن الطائرة.وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد، إن الحادث تسبب في حريق صغير استطاع الطاقم إخماده في ساعة واحدة.ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا على الفور، أو أسباب تحطم الطائرة.إلا أن ضبابا كثيفا غطى المنطقة، صباح اليوم السبت، ما قد يكون تسبب في فقدان الطائرة للمدرج وتحطمها على بعد مئات الأمتار منه.يأتي حادث تحطم الطائرة صباح اليوم، بعد أربعة أيام فقط من مقتل رجل عندما تحطمت طائرته بعد إقلاعها من مطار الوادي الفرنسي في المقاطعة نفسها.
https://sputnikarabic.ae/20230502/مصرع-3-أشخاص-في-حادث-تحطم-طائرة-صغيرة-في-كاليفورنيا-1076543882.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104062/96/1040629609_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac52508b31a90594c22c4bc6ef5ec38d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكا.. 6 قتلى في حادث تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا
تابعنا عبر
لقي ستة أشخاص حتفهم بعد تحطم طائرة فوق حقل جنوب كاليفورنيا، صباح يوم السبت، قبل أن تشتعل فيها النيران.
تحطمت الطائرة قرب مطار في مدينة موريتا في ولاية كاليفورنيا
في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد، الواقعة بين لوس أنجلوس وسان دييغو، واشتعلت النيران في الطائرة مع ما يقرب من فدان من الأراضي الزراعية.
كانت الرحلة قد غادرت في الأصل من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تتحطم، حسبما ذكرت وكالة
"أسوشيتد برس". كانت الطائرة المنكوبة من طراز "Cessna C550"، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.
وحددت أطقم الطوارئ مقتل الركاب الستة الذين كانوا على متن الطائرة.
وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد، إن الحادث تسبب في حريق صغير استطاع الطاقم إخماده في ساعة واحدة.
ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا على الفور، أو أسباب تحطم الطائرة.
إلا أن ضبابا كثيفا غطى المنطقة، صباح اليوم السبت، ما قد يكون تسبب في فقدان الطائرة للمدرج وتحطمها على بعد مئات الأمتار منه.
يأتي حادث تحطم الطائرة صباح اليوم، بعد أربعة أيام فقط من مقتل رجل عندما تحطمت طائرته بعد إقلاعها من مطار الوادي الفرنسي في المقاطعة نفسها.