https://sputnikarabic.ae/20230708/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تنفيذ-قرار-مقاطعة-المنتجات-السويدية-1078865126.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ قرار مقاطعة المنتجات السويدية
"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ قرار مقاطعة المنتجات السويدية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، دخول قرار مقاطعة المنتجات السويدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيز التنفيذ، ردا على حرق القرآن الكريم في... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T15:44+0000
2023-07-08T15:44+0000
2023-07-08T15:44+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد المطهر، وزير التجارة والصناعة في حكومة "أنصار الله" المنية، غير المعترف بها دوليا، لقناة "المسيرة" التابعة للجماعة.وقال المطهر إن "مصلحة الجمارك والهيئة العامة للمواصفات معنية بمتابعة تنفيذ القرار بعد حظر المنتجات السويدية".وأوضح أن إدراتي العلامات والوكالات التجارية "أنجزتا قائمة المقاطعة للبضائع السويدية وسيتم موافاة الإعلام بها كاملة".وأشار المطهر إلى أن "قائمة الوكالات تتجاوز 30 وكالة سويدية و100 علامة تجارية".وشدد على أن "المقاطعة للسلع والمنتجات السويدية ماضية والبدائل متوفرة لجميع السلع والمنتجات".والثلاثاء الماضي، أصدرت "أنصار الله" اليمنية قرارا بمقاطعة البضائع السويدية، عبر حظر استيرادها وإلغاء الوكالات المسجلة للسلع والمنتجات ذات المنشأ السويدي، ردًا على إحراق القرآن في العاصمة ستوكهولم.وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
https://sputnikarabic.ae/20230704/اليمنأنصار-الله-تحظر-استيراد-البضائع-والسلع-السويدية-1078740692.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, السويد, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, السويد, أنصار الله
"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ قرار مقاطعة المنتجات السويدية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، دخول قرار مقاطعة المنتجات السويدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيز التنفيذ، ردا على حرق القرآن الكريم في ستوكهولم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد المطهر، وزير التجارة والصناعة في حكومة "أنصار الله" المنية، غير المعترف بها دوليا، لقناة
"المسيرة" التابعة للجماعة.
وقال المطهر إن "مصلحة الجمارك والهيئة العامة للمواصفات معنية بمتابعة تنفيذ القرار بعد حظر المنتجات السويدية".
وأوضح أن إدراتي العلامات والوكالات التجارية "أنجزتا قائمة المقاطعة للبضائع السويدية وسيتم موافاة الإعلام بها كاملة".
وأشار المطهر إلى أن "قائمة الوكالات تتجاوز 30 وكالة سويدية و100 علامة تجارية".
وشدد على أن "المقاطعة للسلع والمنتجات السويدية ماضية والبدائل متوفرة لجميع السلع والمنتجات".
والثلاثاء الماضي، أصدرت "أنصار الله" اليمنية قرارا بمقاطعة البضائع السويدية
، عبر حظر استيرادها وإلغاء الوكالات المسجلة للسلع والمنتجات ذات المنشأ السويدي، ردًا على إحراق القرآن في العاصمة ستوكهولم.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.