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https://sputnikarabic.ae/20230708/إنقاذ-محاصرين-في-أحد-أعلى-خطوط-تلفريك-في-العالم-فيديو-1078847706.html
إنقاذ محاصرين في أحد أعلى خطوط "تلفريك" في العالم... فيديو
إنقاذ محاصرين في أحد أعلى خطوط "تلفريك" في العالم... فيديو
أفاد بيان صادر عن بلدية العاصمة الإكوادورية، كيتو، بأن عددا لا يقل عن 70 شخصا حوصروا في عربات "تلفريك" بعد حدوث خلل ميكانيكي فيها. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T06:03+0000
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وأوضح مسؤولون في المدينة أنه تم إنقاذ 11 شخصا وتم نقلهم إلى بر الأمان، فيما تعمل فرق ووحدات خاصة بالجبال العالية على جهود إنقاذ الباقين من خلال مراقبة عملية الإنقاذ عبر طائرة دون طيار.ويعمل المسؤولون أيضا على تقييم الحالة الصحية للأشخاص الذين تم إنقاذهم للتأكد من عدم وجود أي عوارض طبية.وتداولت وسائل إعلام دولية ومحلية مقاطع فيديو تظهر جهود رجال الإنقاذ ليلا لتخليص المحاصرين في عربات تلفريك في ظروف بالغة الخطورة.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار

إنقاذ محاصرين في أحد أعلى خطوط "تلفريك" في العالم... فيديو

06:03 GMT 08.07.2023
© Sputnik . MONTHER SAEEDشقيقان سوريان يبنيان "تلفريك" في سوريا في بلدتهما الحدودية مع تركيا
شقيقان سوريان يبنيان تلفريك في سوريا في بلدتهما الحدودية مع تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . MONTHER SAEED
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أفاد بيان صادر عن بلدية العاصمة الإكوادورية، كيتو، بأن عددا لا يقل عن 70 شخصا حوصروا في عربات "تلفريك" بعد حدوث خلل ميكانيكي فيها.
وأوضح مسؤولون في المدينة أنه تم إنقاذ 11 شخصا وتم نقلهم إلى بر الأمان، فيما تعمل فرق ووحدات خاصة بالجبال العالية على جهود إنقاذ الباقين من خلال مراقبة عملية الإنقاذ عبر طائرة دون طيار.
ويعمل المسؤولون أيضا على تقييم الحالة الصحية للأشخاص الذين تم إنقاذهم للتأكد من عدم وجود أي عوارض طبية.
وتداولت وسائل إعلام دولية ومحلية مقاطع فيديو تظهر جهود رجال الإنقاذ ليلا لتخليص المحاصرين في عربات تلفريك في ظروف بالغة الخطورة.
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