https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-انتهاء-الهجوم-المسلح-على-مركز-شرطة-زاهدان-بمقتل-جميع-الإرهابيين-1078852105.html

إيران تعلن انتهاء الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان بمقتل جميع الإرهابيين

إيران تعلن انتهاء الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان بمقتل جميع الإرهابيين

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان بمقتل جميع الإرهابيين. 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T09:03+0000

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وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، إن "الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان انتهى بمقتل الإرهابيين الأربعة، بالإضافة إلى شرطيين اثنين، بعد اشتباكات لساعات طويلة".من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه "أفشل الهجوم على مركز شرطة زهدان وقتل 4 أشخاص"، دون المزيد من التفاصيل.وكانت إيران أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين من الشرطة، واثنين آخرين من المسلحين حتى الآن، في عملية زاهدان الإرهابية.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدر أمني مطلع، قوله إن "الوضع الأمني ​​في زاهدان تحت السيطرة وأن المسلحين الإرهابيين الذين هاجموا مركزا للشرطة محاصرون من قبل قوات الأمن الإيرانية".وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن "مسلحين هاجموا صباح اليوم مركز شرطة 16 في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران"، مضيفة أن "المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، وقام اثنان منهما بتفجير نفسيهما".وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-4-قتلى-بينهم-اثنان-من-الشرطة-في-عملية-زاهدان-الإرهابية-1078850559.html

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