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https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تنفذ-حكم-الإعدام-لشخصين-متهمين-بمهاجمة-ضريح-شاهجراغ-في-شيراز-1078851113.html
إيران تنفذ حكم الإعدام لشخصين مدانين بمهاجمة ضريح "شاهجراغ" في شيراز
إيران تنفذ حكم الإعدام لشخصين مدانين بمهاجمة ضريح "شاهجراغ" في شيراز
أعلنت إيران، اليوم السبت، إعدام اثنين من المتورطين بالهجوم على ضريح "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T08:32+0000
2023-07-08T08:32+0000
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طهران - سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن السلطة القضائية في البلاد، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشمي قتالي المتورطين الرئسيين بالهجوم الإرهابي".وكانت المحكمة العليا في إيران قد رفضت في وقت سابق استئناف محامي الدفاع عن المتهمين واعتبرت أن ما قاما به "مثال بارز للحرابة والإفساد في الأرض".يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) على "مرقد شاهجراغ" الواقع في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران مساء يوم 26 أكتوبر عام 2022.وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا وجرح 25 آخرين من مصلي المرقد، وأصيب منفذ الهجوم بإصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة، ثم لقي حتفه في المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20230506/إيران-تنفذ-حكم-الإعدام-بحق-إرهابي-عميل-لدى-الموساد-والاستخبارات-الأمريكية-1076714873.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تنفذ حكم الإعدام لشخصين مدانين بمهاجمة ضريح "شاهجراغ" في شيراز

08:32 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أعلنت إيران، اليوم السبت، إعدام اثنين من المتورطين بالهجوم على ضريح "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
طهران - سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن السلطة القضائية في البلاد، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشمي قتالي المتورطين الرئسيين بالهجوم الإرهابي".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق "إرهابي عميل" لدى الموساد والاستخبارات الأمريكية
6 مايو, 06:18 GMT
وكانت المحكمة العليا في إيران قد رفضت في وقت سابق استئناف محامي الدفاع عن المتهمين واعتبرت أن ما قاما به "مثال بارز للحرابة والإفساد في الأرض".
يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) على "مرقد شاهجراغ" الواقع في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران مساء يوم 26 أكتوبر عام 2022.
وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا وجرح 25 آخرين من مصلي المرقد، وأصيب منفذ الهجوم بإصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة، ثم لقي حتفه في المستشفى.
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