https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-4-قتلى-بينهم-اثنان-من-الشرطة-في-عملية-زاهدان-الإرهابية-1078850559.html
إيران: 4 قتلى بينهم اثنان من الشرطة في عملية زاهدان الإرهابية
إيران: 4 قتلى بينهم اثنان من الشرطة في عملية زاهدان الإرهابية
أعلنت إيران، صباح اليوم السبت، مقتل اثنين من الشرطة، واثنين آخرين من المسلحين حتى الآن، في عملية زاهدان الإرهابية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T08:04+0000
2023-07-08T08:04+0000
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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدر أمني مطلع، قوله إن "الوضع الأمني في زاهدان تحت السيطرة وأن المسلحين الإرهابيين الذين هاجموا مركزا للشرطة محاصرون من قبل قوات الأمن الإيرانية".وكانت إيران، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن مقتل شرطي إثر هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن "مسلحين هاجموا صباح اليوم مركز شرطة 16 في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران"، مضيفة أن "المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، وقام اثنان منهما بتفجير نفسيهما".وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230708/مقتل-شرطي-إثر-هجوم-انتحاري-على-مركز-للشرطة-في-إيران-1078848139.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران: 4 قتلى بينهم اثنان من الشرطة في عملية زاهدان الإرهابية
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أعلنت إيران، صباح اليوم السبت، مقتل اثنين من الشرطة، واثنين آخرين من المسلحين حتى الآن، في عملية زاهدان الإرهابية.
ونقلت وكالة
"فارس" الإيرانية، عن مصدر أمني مطلع، قوله إن "الوضع الأمني في زاهدان تحت السيطرة وأن المسلحين الإرهابيين الذين هاجموا مركزا للشرطة محاصرون من قبل قوات الأمن الإيرانية".
وكانت إيران، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن مقتل شرطي إثر هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة
في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية، أن "مسلحين هاجموا صباح اليوم مركز شرطة 16 في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران"، مضيفة أن "المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، وقام اثنان منهما بتفجير نفسيهما".
وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري
وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.